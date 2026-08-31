Автор: Сайко Леся

Как восстановить ржавую садовую мебель и вернуть ей первозданный вид, magnific.com

Садовая мебель из металла — кованого железа или стали — отлично украшает внутренний дворик или террасу. Однако со временем под воздействием дождя, солнца и высокой влажности защитное лакокрасочное покрытие начинает трескаться и отслаиваться. Обнажившийся металл быстро покрывается ржавчиной.

Коррозия не просто портит внешний вид: если процесс запустить, ржавчина начнет разрушать структуру металла, ослаблять стыки и приводить к глубоким повреждениям, что значительно сократит срок службы гарнитура.

К счастью, если мебель сохранила прочность, её не обязательно выкидывать и тратить деньги на новую. Небольшие очаги коррозии легко устранить своими руками. Эксперты по реставрации и обустройству дома делятся пошаговым руководством, как вернуть садовой мебели свежий вид.

Шаг 1: Подготовьте инструменты и материалы

Для работы вам понадобятся:

Инструменты для очистки: металлическая щетка или скребок (для удаления крупных отслоений), наждачная бумага средней/крупной зернистости или шлифовальный блок.

металлическая щетка или скребок (для удаления крупных отслоений), наждачная бумага средней/крупной зернистости или шлифовальный блок. Средства обработки: обезжириватель (или денатурированный спирт), преобразователь ржавчины (по желанию).

обезжириватель (или денатурированный спирт), преобразователь ржавчины (по желанию). Покрытие: антикоррозийный грунт по металлу, баллончик с уличной краской (с защиты от УФ-лучей) и прозрачный защитный лак.

Шаг 2: Удалите отслаивающуюся краску и рыхлую ржавчину

С помощью металлической щетки или скребка тщательно счистите с поверхности все крупные фрагменты облупившейся краски и отошедшей ржавчины. На этом этапе важно удалить самые поврежденные слои.

Шаг 3: Зашлифуйте проблемные места

Возьмите наждачную бумагу или шлифовальный блок и зачистите участки с ржавчиной до гладкости. Особое внимание уделите границам, где заканчивается старая краска и начинается чистый металл: сгладьте эти переходы («сотрите» резкие края), чтобы новое покрытие легло ровно.

Шаг 4: Очистите и обезжирьте поверхность

Смойте всю пыль и грязь, образовавшиеся после шлифовки. Чтобы ускорить процесс и лучше подготовить металл, протрите поверхность денатурированным спиртом или специальным обезжиривателем — это позволит удалить мелкодисперсную пыль и предотвратит появление новой влаги. Мебель должна быть абсолютно сухой перед следующими шагами.

Шаг 5: Нанесите преобразователь ржавчины (опционально)

Если на металле остались въевшиеся следы коррозии, которые не получается соскрести, обработайте их преобразователем ржавчины. Это средство химически нейтрализует остатки коррозии и превратит их в устойчивый защитный слой, готовый к окрашиванию.

Шаг 6: Покройте металл грунтовкой

Нанесите на обнаженный металл слой антикоррозийной грунтовки. Постарайтесь равномерно прокрасить все изгибы, стыки и труднодоступные места. Дайте грунтовке полностью высохнуть (обычно это занимает от 2 до 4 часов).

Шаг 7: Покрасьте мебель

Используйте аэрозольную краску для металла, предназначенную для наружных работ. Держите баллончик на расстоянии около 20–25 см от поверхности и наносите краску плавными, тонкими слоями, чтобы избежать подтеков. Не забудьте прокрасить мебель снизу и с обратной стороны. Дайте первому слою просохнуть.

Шаг 8: Зафиксируйте результат защитным лаком

После полного высыхания краски нанесите финальный слой прозрачного лака с УФ-защитой. Это предотвратит выгорание цвета на солнце, защитит от сколов и убережет металл от повторного появления ржавчины.

После полного высыхания финишного слоя ваша обновленная садовая мебель снова готова к использованию!