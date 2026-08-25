Автор: Сайко Леся

Главная задача в саду на август: как правильно поливать растения в конце лета, magnific.com

Август — непростой период для любого садовода. Жара, сухой воздух и отсутствие дождей создают стрессовые условия как для растений, так и для тех, кто за ними ухаживает. В этот период важно сместить фокус: вместо попыток заставить сад активно расти или плодоносить, ваша главная цель — помочь ему выжить.

Эксперты отмечают, что конец лета — не время для масштабной обрезки или посадки новых культур, так как это создает дополнительную нагрузку на растения. Самое важное процедура августа — регулярный и глубокий полив.

Если поддержать сад в знойные недели, осенью растения быстро восстановятся и могут порадовать повторным цветением или дополнительным урожаем.

8 правил правильного полива в августе

Просто вылить ведро воды под куст недостаточно: неграмотный полив может привести к гниению корней, грибковым заболеваниям и увяданию. Чтобы полив принес максимум пользы, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Выбирайте правильное время Поливайте сад рано утром — до 10:00. В это время вода успевает впитаться в почву до наступления сильного зноя (что снижает испарение), а капли на листьях высыхают, не провоцируя развитие грибковых инфекций. Ориентируйтесь на влажность почвы, а не на график Перед поливом проверьте землю: если верхний слой (на глубину 2,5–5 см) сухой — пора поливать. Если почва еще влажная, отложите полив, чтобы не залить корни. Поливайте редко, но обильно (глубокий полив) Поверхностное орошение увлажняет только верхний слой, оставляя глубокие корни сухими. Лучше поливать реже, но так, чтобы влага проникала глубоко к корневой системе. Лейте строго под корень Избегайте попадания воды на листья, особенно у овощных культур (томатов, перцев, кабачков). Мокрая листва в жару — идеальная среда для мучнистой росы и плесени. Используйте правильный инвентарь Обычные разбрызгиватели для газона не подходят для глубокого полива деревьев и кустарников. Используйте шланги капельного полива, специальные насадки-лейки или системы точечного орошения. Корректируйте режим в зависимости от погоды В пик жары и засухи проверяйте почву чаще. Возможно, растениям потребуется полив 2–3 раза в неделю. Особое внимание — контейнерам и горшкам Земля в горшках и вазонах высыхает в разы быстрее, чем в открытом грунте. В жаркие дни контейнерные растения могут требовать полива дважды в день. Заботьтесь о молодых посадках Взрослые растения с развитой корневой системой легче переносят засуху, тогда как саженцы этого сезона крайне уязвимы и требуют постоянного увлажнения.

Соблюдая эти несложные правила, вы поможете своему саду без потерь пережить августовский зной и подготовите его к пышному осеннему сезону.