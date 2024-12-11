Простая закуска на Новый год 2025: рулет из лаваша с крабовыми палочками и корейской морковью

Пошаговый рецепт

Автор: Мельник Анна

Рулет из лаваша с крабовыми палочками и корейской морковью

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Ингредиенты:

Обычный или цветной тонкий лаваш - 1 лист

Крабовые палочки - 200 г

Морковь по-корейски - 250 г

Плавленые сырки - 150 г

Майонез - по вкусу

Способ приготовления:

Натрите плавленые сырки на крупной тёрке. Разверните крабовые палочки. На 3–4 из них выложите натёртый сыр и снова сверните. Лист лаваша смажьте майонезом, равномерно распределяя по поверхности. Развёрнутые крабовые палочки и морковь разложите по лавашу. Вдоль одного из краёв разместите крабовые палочки с сырной начинкой. Аккуратно скрутите лаваш в плотный рулет, чтобы начинённые палочки оказались в центре. Заверните рулет в пищевую плёнку и уберите в холодильник минимум на 1 час для пропитки. Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки.

Новогодний стол невозможно представить без простых и вкусных закусок. Особой популярностью пользуются блюда из лаваша с различными начинками. Сегодня поделимся с вами рецептом лаваша с крабовыми палочками и корейской морковью.

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