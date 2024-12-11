Простая закуска на Новый год 2025: рулет из лаваша с крабовыми палочками и корейской морковью
Пошаговый рецепт
Рулет из лаваша с крабовыми палочками и корейской морковью
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Читай также: Салат «Змея» на Новый год 2025: пошаговый рецептНовогодний стол невозможно представить без простых и вкусных закусок. Особой популярностью пользуются блюда из лаваша с различными начинками. Сегодня поделимся с вами рецептом лаваша с крабовыми палочками и корейской морковью.
Ингредиенты:
- Обычный или цветной тонкий лаваш - 1 лист
- Крабовые палочки - 200 г
- Морковь по-корейски - 250 г
- Плавленые сырки - 150 г
- Майонез - по вкусу
Способ приготовления:
- Натрите плавленые сырки на крупной тёрке. Разверните крабовые палочки. На 3–4 из них выложите натёртый сыр и снова сверните.
- Лист лаваша смажьте майонезом, равномерно распределяя по поверхности. Развёрнутые крабовые палочки и морковь разложите по лавашу.
- Вдоль одного из краёв разместите крабовые палочки с сырной начинкой. Аккуратно скрутите лаваш в плотный рулет, чтобы начинённые палочки оказались в центре.
- Заверните рулет в пищевую плёнку и уберите в холодильник минимум на 1 час для пропитки.
- Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки.
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