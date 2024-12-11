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Простая закуска на Новый год 2025: рулет из лаваша с крабовыми палочками и корейской морковью

Пошаговый рецепт

Автор: Мельник Анна
Простая закуска на Новый год 2025: рулет из лаваша с крабовыми палочками и корейской морковью
Рулет из лаваша с крабовыми палочками и корейской морковью
Shutterstock

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Новогодний стол невозможно представить без простых и вкусных закусок. Особой популярностью пользуются блюда из лаваша с различными начинками. Сегодня поделимся с вами рецептом лаваша с крабовыми палочками и корейской морковью.

Ингредиенты:

  • Обычный или цветной тонкий лаваш - 1 лист
  • Крабовые палочки - 200 г
  • Морковь по-корейски - 250 г
  • Плавленые сырки - 150 г
  • Майонез - по вкусу

Способ приготовления:

  1. Натрите плавленые сырки на крупной тёрке. Разверните крабовые палочки. На 3–4 из них выложите натёртый сыр и снова сверните.
  2. Лист лаваша смажьте майонезом, равномерно распределяя по поверхности. Развёрнутые крабовые палочки и морковь разложите по лавашу.
  3. Вдоль одного из краёв разместите крабовые палочки с сырной начинкой. Аккуратно скрутите лаваш в плотный рулет, чтобы начинённые палочки оказались в центре.
  4. Заверните рулет в пищевую плёнку и уберите в холодильник минимум на 1 час для пропитки.
  5. Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки.

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Теги:
Новый год, рецепты

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