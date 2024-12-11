Какой маникюр сделать на Новый год 2025: нежная идея от Джей Ло
Такой маникюр подойдет к любому наряду
Дженнифер Лопес
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Читай также: Маникюр с блестками на Новый год 2025: подборка красивых идейМаникюр для встречи Нового года может быть разным: кто-то предпочитает яркие дизайны, а кто-то останавливается на более спокойных вариантах. В любом случае новогодний маникюр должен транслировать ваши внутренние ощущения. Если хочется чего-то нежного на ногтях, рекомендуем присмотреться к идее от Дженнифер Лопес.
Знаменитый голливудский nail-мастер Том Бачик покрыл ногти Джей Ло светло-бежевым лаком. Для более праздничного вида можно добавить топ с легкими блестками, например. Такой маникюр будет удачно гармонировать с любым образом.
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