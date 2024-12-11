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Какой маникюр сделать на Новый год 2025: нежная идея от Джей Ло

Такой маникюр подойдет к любому наряду

Автор: Мельник Анна
Какой маникюр сделать на Новый год 2025: нежная идея от Джей Ло
Дженнифер Лопес
Getty Images

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Маникюр для встречи Нового года может быть разным: кто-то предпочитает яркие дизайны, а кто-то останавливается на более спокойных вариантах. В любом случае новогодний маникюр должен транслировать ваши внутренние ощущения. Если хочется чего-то нежного на ногтях, рекомендуем присмотреться к идее от Дженнифер Лопес. 

Знаменитый голливудский nail-мастер Том Бачик покрыл ногти Джей Ло светло-бежевым лаком. Для более праздничного вида можно добавить топ с легкими блестками, например. Такой маникюр будет удачно гармонировать с любым образом.

Ранее Ким Кардашьян продемонстрировала самый модный цвет ногтей на зиму 2024/25.

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Теги:
Новый год, Дженнифер Лопес, маникюр, красота

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