Быстрая и вкусная идея для завтрака: классический французский омлет

Пошаговый рецепт

Автор: Мельник Анна

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Ингредиенты:

3 яйца

20 г сливочного масла

1 ч. л. мелко натертого пармезана (или вегетарианская альтернатива)

Соль, перец - по вкусу

Классический французский омлет имеет очень нежную текстуру внутри и легкую румяную корочку снаружи. Именно своим натуральным яичным вкусом он заслужил свою популярность. Это блюдо всегда выручит, когда нужно что-то быстро и вкусно приготовить на завтрак. Кроме того, этот рецепт научит вас, как каждый раз готовить французский омлет правильно.

Приготовление с травами:

2-3 измельченных листа эстрагона

1 ст. л. нарезанного шнитт-лука и измельченного кервеля или петрушки

Приготовить с сыром:

3 ст. л. мелко натертого грюйера

Способ приготовления:

Подготовьте все необходимое. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием диаметром 20 см на среднем огне. Разбейте яйца в миску и взбейте их вилкой, чтобы они разбились и перемешались, но не до конца, как для омлета. На среднем огне бросьте в сковороду немного сливочного масла. Оно должно пузыриться и шипеть, но не подрумяниваться. Приправьте яйца пармезаном и небольшим количеством соли и перца и вылейте в сковороду. Дайте яйцам слегка побулькать в течение нескольких секунд, затем возьмите деревянную вилку или лопатку и аккуратно втяните смесь с краев сковороды несколько раз, чтобы она собралась в складки в центре. Оставьте на несколько секунд, затем снова перемешайте, чтобы слегка соединить не сваренное яйцо с вареным. Снова оставьте на короткое время, а когда яйцо будет частично готово, перемешивайте быстрее, останавливаясь, пока не останется немного сваренного яйца. Поставив сковороду на огонь, несколько раз встряхните ее взад-вперед, чтобы смесь осела. Она должна легко скользить по сковороде, а сверху выглядеть мягкой и влажной. Быстрое нагревание подрумянит нижнюю часть. Возьмитесь за ручку снизу. Наклоните сковороду вниз от себя и позвольте омлету упасть на край. Переверните вилкой ближайшую к вам сторону на треть и продолжайте переворачивать, чтобы омлет перевернулся на тарелку, или сложите его пополам, если так будет проще. Чтобы омлет получился аккуратным, накройте его листом кухонной бумаги. Натрите оставшееся сливочное масло для глазури. Сразу подавайте.

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