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Как приготовить малиновое вино в домашних условиях: пошаговый рецепт

Дополняйте рецептуру пряностями и другими ингредиентами, чтобы обогатить вкус напитка.

Автор: Мельник Анна
Как приготовить малиновое вино в домашних условиях: пошаговый рецепт
Малиновое вино
freepik.com

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Домашнее малиновое вино получается легким и очень ароматным. И приготовить его совсем не сложно — потребуется лишь короткий список ингредиентов и несколько свободных емкостей для брожения и розлива напитка. Делимся с вами простым рецептом вкусного напитка.

Ингредиенты:

  • Малина — 1 кг
  • Сахар — 700–800 г
  • Вода — 2 л

Способ приготовления:

  1. Малину переберите, чтобы не осталось испорченных ягод. Мыть не нужно.
  2. Разомните ягоды и положите в банку. Засыпьте сахаром, перемешайте. Залейте водой так, чтобы она доходила до плечиков банки.
  3. Установите на банку гидрозатвор. Если его нет, наденьте на горлышко медицинскую перчатку с проколотым пальцем и зафиксируйте резинкой.
  4. Оставьте банку при комнатной температуре на 2 недели или немного дольше. Каждый день аккуратно взбалтывайте.
  5. Когда брожение завершится и перчатка перестанет надуваться, процедите вино через сложенную в несколько слоёв марлю.
  6. Перелейте алкоголь в банку, закройте крышкой и уберите в холодильник на 1–2 месяца.
  7. Когда на дне появится осадок, с помощью пластиковой трубки перелейте вино в другую ёмкость, оставив осадок на дне.
  8. Снова уберите вино в холодильник. Наблюдайте за ним: осадок должен выпасть ещё 1–2 раза. Тогда вино нужно снова будет перелить с помощью трубки.
  9. Готовое вино перелейте в бутылку и уберите на хранение в прохладное место.
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Теги:
напитки, вино, лето, рецепты

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