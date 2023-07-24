Как приготовить малиновое вино в домашних условиях: пошаговый рецепт

Дополняйте рецептуру пряностями и другими ингредиентами, чтобы обогатить вкус напитка.

Автор: Мельник Анна

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Домашнее малиновое вино получается легким и очень ароматным. И приготовить его совсем не сложно — потребуется лишь короткий список ингредиентов и несколько свободных емкостей для брожения и розлива напитка. Делимся с вами простым рецептом вкусного напитка.

Ингредиенты:

Малина — 1 кг

Сахар — 700–800 г

Вода — 2 л

Способ приготовления: