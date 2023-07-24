Как приготовить малиновое вино в домашних условиях: пошаговый рецепт
Дополняйте рецептуру пряностями и другими ингредиентами, чтобы обогатить вкус напитка.
Малиновое вино
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Читай также: Напиток выходного дня: рецепт ягодно-фруктовой сангрии с лимоном и малинойДомашнее малиновое вино получается легким и очень ароматным. И приготовить его совсем не сложно — потребуется лишь короткий список ингредиентов и несколько свободных емкостей для брожения и розлива напитка. Делимся с вами простым рецептом вкусного напитка.
Ингредиенты:
- Малина — 1 кг
- Сахар — 700–800 г
- Вода — 2 л
Способ приготовления:
- Малину переберите, чтобы не осталось испорченных ягод. Мыть не нужно.
- Разомните ягоды и положите в банку. Засыпьте сахаром, перемешайте. Залейте водой так, чтобы она доходила до плечиков банки.
- Установите на банку гидрозатвор. Если его нет, наденьте на горлышко медицинскую перчатку с проколотым пальцем и зафиксируйте резинкой.
- Оставьте банку при комнатной температуре на 2 недели или немного дольше. Каждый день аккуратно взбалтывайте.
- Когда брожение завершится и перчатка перестанет надуваться, процедите вино через сложенную в несколько слоёв марлю.
- Перелейте алкоголь в банку, закройте крышкой и уберите в холодильник на 1–2 месяца.
- Когда на дне появится осадок, с помощью пластиковой трубки перелейте вино в другую ёмкость, оставив осадок на дне.
- Снова уберите вино в холодильник. Наблюдайте за ним: осадок должен выпасть ещё 1–2 раза. Тогда вино нужно снова будет перелить с помощью трубки.
- Готовое вино перелейте в бутылку и уберите на хранение в прохладное место.