Квашеная капуста в банке: простой рецепт, укрепляющей иммунитет зимой

Автор: Сайко Леся

Квашеная капуста в банке — это полезный, долго хранящийся и натуральный вариант ферментированного продукта, богатый витаминами и пробиотиками. Откройте для себя простой рецепт, который укрепит ваш иммунитет и подготовит вас к зиме.

Квашеная капуста в банке — старинный рецепт, который передавался из поколения в поколение, но сегодня мы заново открываем его как настоящее блюдо. Отличная еда.

С наступлением холодов организму требуется тёплая, богатая питательными веществами пища. Именно поэтому квашеная капуста просто необходима: она содержит натуральные пробиотики, витамины и минералы, укрепляющие кишечник и иммунную систему. Ферментация не только продлевает срок хранения продуктов, но и повышает их пищевую ценность.

Квашеная капуста в банке — идеальное решение для небольших объемов

Раньше капусту квасили в больших деревянных бочках, но сегодня мы всё чаще ищем удобные и компактные варианты. Если в квартире нет места для больших ёмкостей, квашеная капуста в банке — идеальное решение. Готовится быстро, а результат такой же вкусный и полезный, как и традиционный способ.

Капуста квасится в собственном соку — без добавления воды, только с солью и специями. Благодаря этому сохраняется ее природная хрусткость, свежесть и легкая кислинка, которая прекрасно сочетается с жареным мясом, картофелем или сармой.

Кладезь здоровья в каждой ложке

Каждый кусочек домашней квашеной капусты невероятно питателен. Она содержит большое количество витамина С, который помогает защитить клетки от свободных радикалов и поддерживает естественный иммунитет. Она также богата витамином К, необходимым для укрепления костей, и клетчаткой, регулирующей пищеварение.

Рецепт квашеной капусты в банке

Ингредиенты:

1 кочан белокочанной капусты среднего размера (около 1,5 кг)

1,5 столовые ложки соли

несколько горошин перца по вкусу

щепотка шалфея или тмина, по желанию

Процесс подготовки:

Сначала удалите верхние листья капусты, особенно повреждённые. Затем вымойте капусту и разрежьте её на четвертинки. С помощью ножа или тёрки нарежьте её тонкой соломкой. В большой миске посолите кочан и аккуратно разомните руками, чтобы выделился сок.

Добавьте специи – перец, шалфей или даже несколько кукурузных зерен, если хотите, чтобы капуста приобрела лёгкий золотистый цвет. Постепенно заполняйте стерилизованную банку капустой, хорошо прижимая её кулаком. Залейте оставшейся в миске жидкостью.

Чтобы капуста всегда была покрыта во время ферментации, поставьте сверху небольшую банку, наполненную галькой или водой, чтобы она служила грузом. Накройте банку чистой тканью и закрепите резинкой — это обеспечит доступ воздуха к капусте и защитит её от грязи и насекомых.

В первые 24 часа: несколько раз нажмите на груз, чтобы выпустить из капусты больше жидкости. Если через сутки капуста не будет полностью покрыта жидкостью, добавьте подсоленную воду (одна чайная ложка соли на стакан воды).

Ферментация и хранение

Оставьте капусту бродить. От 3 до 10 дней при комнатной температуре (до 23 °C). В ходе этого процесса вкус постепенно раскрывается – уже через три дня вы сможете оценить, достигла ли капуста желаемого уровня кислотности. Когда вкус вас устроит, закройте банку и переставьте её в прохладное место – в погреб, кладовую или холодильник.

Приготовленная таким образом квашеная капуста может храниться до двух месяцев. С каждым днем ​​она становится все вкуснее, поскольку продолжается медленный процесс ферментации.

С каждой ложкой домашней квашеной капусты организм наполняется природной силой, которая защищает от вирусов и укрепляет иммунитет — настоящая иммунная бомба от домашнего приготовления.