Alyosha озвучила сумму, которую потратила на участие в Евровидении-2010

Большую часть денег артистке пришлось одалживать

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Елена Тополя, которая ранее выступала под сценическим именем Alyosha, вспомнила о своем участии в песенном конкурсе Евровидение 14 лет назад. В интервью ведущему Славе Демину для проекта «Муз_Тренд» телеканала «Дім» артистка призналась, как попала на Нацотбор.

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По словам звезды сцены, она должна была выступить в эфире на телевидении как приглашенная артистка, но в итоге ее зареестрировали как участницу Нацотбора без ее согласия. Елена неожиданно победила с песней To be free, однако ей пришлось изменить конкурсный трек на Sweet People из-за обвинений в плагиате. Песня To be free оказалась очень похожей на Knock Me Out Линды Перри. Также она была размещена для продажи еще в 2008 году на Amazon и MySpace, что нарушило главное правило Евровидения.

«Начнем с того, что я не собиралась на то Евровидение. У меня вариантов не было, я оказалась в тупике. Я просто пришла не эфир, чтобы попеть в прайм-тайм, как мне и сказали. А потом все — документы подписываются, то и се, куча ответственности на меня горой! И я такая: "Вау, а что с этим делать? Где брать деньги? Клип надо снимать"», — объяснила певица.

Тополя рассекретила, что для участия в конкурсе ей пришлось просить в долг огромную сумму, поскольку государственного финансирования не было. На поездку в Осло, постановку конкурсного номера и другие связанными с Евровидением мероприятия исполнительнице понадобилось почти полмилллиона долларов.

«В общем, эта поездка вылилась в более чем 400 тысяч долларов, потому что это Норвегия, Осло, очень много направлений, которые были созданы под наше выступление. Это все очень много забрало денег. Когда я вернулась с Евровидения, я получила в подарок картинку украинского художника, распечатанную на принтере, пожали руки… Я не лгу… Если бы я что-то наговаривала, это было бы некрасиво… Я говорю правду, я говорю честно и искренне, как это было. Нам многое простили… Это большая компания очень благородных людей», — поделилась Alyosha.

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