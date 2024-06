Alyosha озвучила сумму, которую потратила на участие в Евровидении-2010

По словам звезды сцены, она должна была выступить в эфире на телевидении как приглашенная артистка, но в итоге ее зареестрировали как участницу Нацотбора без ее согласия. Елена неожиданно победила с песней To be free, однако ей пришлось изменить конкурсный трек на Sweet People из-за обвинений в плагиате. Песня To be free оказалась очень похожей на Knock Me Out Линды Перри. Также она была размещена для продажи еще в 2008 году на Amazon и MySpace, что нарушило главное правило Евровидения.

