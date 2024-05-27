Галкин прокомментировал ракетный обстрел гипермаркета «Эпицентр» в Харькове

Трагедия произошла 25 мая

Автор: Коваленко Наталья

Известный российский комик и ведущий Максим Галкин, который публично осудил российские власти за вторжение в Украину и вместе с женой Аллой Пугачевой и двумя детьми выехал в Израиль, отреагировал на очередной обстрел Харькова.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость высказался о ракетном ударе по гипермаркету «Эпицентр», который произошел в субботу, 25 мая. Число погибших возросло до 16, а еще семеро человек считаются пропавшими безвести.

Максим обнародовал фото, где сын работника гипермаркета из отдела декора сдает тест ДНК, чтобы медэксперты смогли найти останки его папы или опровергнуть информацию о гибели мужчины.

«Харьков, 8-летний мальчик сдает ДНК, его отец не вернулся с работы. Он работал в отделе декора в харьковском "Эпицентре". Сбор ДНК может быть единственным способом найти останки родного человека или определить, что среди пепелища его нет, и дать зыбкую надежду. Какую угрозу представлял отдел декора в строительном торговом центре для могущественной ядерной России? Харьков, сегодня сердцем с тобой», — обратился к жителям пострадавшего города Галкин.

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