Известная украинская певица сообщила о смерти отца

Тарабарова рассказала о потери близкого человека

Автор: Коваленко Наталья

Украинская исполнительница Светлана Тарабарова рассказала подписчикам о семейной трагедии. На своей странице в Инстаграм знаменитость разместила заявление о потери близкого родственника.

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В публикации от 27 мая Тарабарова объявила о смерти своего отца Василия, который два месяца назал отпраздновал 71-летие. Артистка обнародовала трогательное обращение к покойному папе и показала его черно-белое фото. Причину смерти Светлана решила пока публично не разглашать.

«Папа, я тебя люблю.

Мы будем любить тебя вечно.

Ты научил меня быть смелой и сильной, ты научил ценить семью, верить в мечту и не сдаваться.

Светлая память, муж, друг, папа, дедушка Василий.

Нам всем очень больно, надеюсь тебе уже полегче», — написала под снимком Тарабарова.

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