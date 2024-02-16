Оля Полякова в новом клипе ошеломила перевоплощением во Фредди Меркьюри

Певица в образе брюнетки представила видео на трек “Щоб не плакати - я сміюсь!”

Автор: Коваленко Наталья

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Оля Полякова представила новый клип на песню “Щоб не плакати - я сміюсь!”. Автором видео стала Соня Плакидюк. В новой работе артистка примерила не только новый цвет волос, но и превратилась в рок-легенду Фредди Меркьюри. В кадре Полякова предстала сразу в шести неожиданных образах: от уязвимой и беззащитной артистки до чемпионки ринга, которая каждый день тренируется спасать себя.

Режиссер клипа Соня Плакидюк признается, что хотела рассказать историю женщины в артистической профессии, которая даже в моменты отчаяния остается верной принципу show must go on. В видео показаны закулисье съемочного процесса: папарацци, безжалостные вспышки камер на пресс-конференции и хрупкая певица, скрывающая слезы под маской мужской выдержки.

Оля Полякова сняла клип на песню “Щоб не плакати - я сміюсь!” Пресс-служба

“Как человек, работающий в шоу-бизнесе, я очень хорошо знаю, что никому не интересно, как плохо у тебя на душе – ты должен дарить радость, утешение, красоту и хорошее настроение, потому что это твоя работа и твое призвание. Каждый образ имеет свою неслучайную функцию в этом рассказе. Так, например, брошенная невеста в слезах — как фигурка молодой из так и не случившегося свадебного торта. Раскрепощенная байкерша, которая хочет получать счастье и драйв от жизни и не испытывать постоянной вины за эти желания или несколько гротескный маскулинный сборный образ артиста на пресс-конференции, который не боится манифестировать свои разные эмоции”, - рассказала Соня Плакидюк.

Оля Полякова сняла клип на песню “Щоб не плакати - я сміюсь!” Пресс-служба

Оля Полякова сняла клип на песню “Щоб не плакати - я сміюсь!” Пресс-служба

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Настоящей изюминкой истории перевоплощений певицы стал образ Фредди Меркьюри из клипов на легендарные песни I want to break free и Show must go on. Такая трансформация стала яркой иллюстрацией строк из песни Поляковой: “Щоб не плакати - я сміюсь!” и “поранену душу сміхом лікую”.

Оля Полякова сняла клип на песню “Щоб не плакати - я сміюсь!” Пресс-служба

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