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Лобода в сине-желтом костюме выступила в Латвии

Светлана Лобода поучаствовала в благотворительном концерте в Риге, подняв над собой флаг Украины с гербом.

Автор: Дмитрий Сыч
Лобода в сине-желтом костюме выступила в Латвии
Лобода отметила, что будет "всегда с теми, кто встал на сторону добра"
instagram lobodaofficial

Светлана Лобода активно использует национальную символику во время своих выступлений. Вот и на сцену в столице Латвии певица вышла в сине-желтом облачении. Концерт состоялся в воскресенье 14 августа. Часть полученных с его помощью денег будет направлена в помощь Украине.

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Лобода, напевая "Щедрик", также возвысила над собой флаг Украины. На знамени имелся герб нашей страны.

У себя в блоге исполнительница обнародовала фрагмент собственной сценической деятельности. В подписи она на русском поблагодарила латвийцев за поддержку украинцев:

"Рига! Я благодарю ваш замечательный город и вашу страну за ту помощь и поддержку, которую вы сегодня оказывается Украине и украинским беженцам. Низкий вам поклон".

Еще Светлана Лобода эмоционально отметила, для кого ныне выступает:
 

"Сегодня я пою для каждого из вас и для миллионов людей, разбросанных по миру, бежавших от ужасов войны, потерявших свои дома, родных, близких… Я буду всегда с теми, кто встал на сторону добра! Потому что прав всегда тот, кто защищает свой дом, свою семью, свою страну!"
 

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Ранее мы писали о том, собирается ли Светлана Лобода возвращаться в Россию, где прожила несколько лет.

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Теги:
концерт, Украина, флаг Украины, патриотизм, Лобода, Латвия

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