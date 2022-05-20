Земфира представила песню "Мясо" про разрушенный Мариуполь

Рената Литвинова была задействована над созданием клипа на композицию.

Земфира поет о выборе – сдаваться или оставаться человеком и умереть

Российская певица Земфира, выступающая против вторжения РФ в Украину, представила песню об ужасах войны. Называется музыкальное произведение "Мясо".

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О том, что в композиции описана агрессия российской армии по отношению к нашей стране, прямо говорят, в частности, такие строки:

"Весна в календаре, а в реальности – окопы и ракеты высокоточные большой дальности. В Мариуполе полночь"; "Кошмары снятся каждую ночь, Я жду паек и мерзну, двухсотые [...] Куда мы приехали? Зачем мы приехали?"

Также Земфира поет о выборе, который стоит перед человеком: "Смотри на меня, сдавайся Или оставайся человеком и сдохни".

Песня звучит шепотом, с хрипом, в речитативной манере. Музыкальное сопровождение – напряженное и тревожное.

Видеоряд для трека состоит из рисунков, которые создала Рената Литвинова. На них – лица под прицелом, окровавленные трупы, кресты, могилы, пылающие дома. Также актриса позаботилась о режиссуре и монтаже клипа.

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В комментариях артистку благодарят за упоминание Мариуполя и осуждение боевых действий в Украине.

Ранее сообщалось о том, что Земфира представила клип "Не стреляйте", в котором показала разрушенные украинские города в ходе широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.