Даша Астафьева день рождения отмечает: ТОП-5 клипов с ней

NikitA, сотрудничество с Хью Хефнером и группой "Курган & Agregat" – лишь некоторые моменты из яркой биографии модели и певицы.

Астафьева перешла от "гадкого утенка" к любимице Хью Хефнера и множества поклонников

Дарья (Даша) Астафьева, которая родом из семьи рабочих, а в детстве подвергалась насмешкам со стороны сверстников, стала известной украинской моделью, певицей, актрисой и телеведущей.

Появилась на свет 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе Днепропетровской области Украинской ССР в семье железнодорожника и работницы тепличного комбината.

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Росла "гадким утенком". Одноклассники насмехались над ней из-за аллергической сыпи на лице и худощавой комплекции. Примерностью и высокими оценками она не отличалась (в аттестате Астафьевой имеются тройки по точным наукам).

Даша Астафьева в детстве – фото

instagram da_astafieva

instagram da_astafieva

instagram da_astafieva

Окончив школу, училась на режиссерском факультете факультет Днепропетровского училища культуры. Там начала заниматься вокалом.

С 16 до 20 лет параллельно трудилась моделью. Эта деятельность началась с конкурса красоты в родном городе Дарьи, где датская модель посоветовала Астафьевой попробовать себя в роли фотомодели. Так будущая знаменитость начала сотрудничать с фотографами и сниматься обнаженной.

instagram da_astafieva

В 2006-м (Даше – 21 год) получила титул "плеймейт (подружка плейбоя) месяца" от "Playboy Украина". Год спустя – титул "девушки года". А в 2008-м украсила обложку юбилейного 55-го номера этого же издания, только американского.

Даша Астафьева и Хью Хефнер

Пребывая в Америке, Астафьева стала объектом симпатии Хью Хефнера, основателя Playboy. По словам самой Дарьи, их объединил интерес с одной и той же музыке, фильмам и книгам. Сии отношения были сугубо платоническими.

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2007-2008 стали знаковыми и в певчей карьере девушки. Переехав в Киев, она познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. Спустя некоторое время тот предложил девушке поучаствовать в украинской "Фабрике звезд" (2007 год).

Призовые места на шоу Астафьевой не достались, но в 2008-м она начала петь в группе Никитина NikitA вместе с Юлией Кавтарадзе. При этом отдавала предпочтение модельной и другой карьере (в 2009-м группа Nikita, например, отказалась от участия в конкурсе "Евровидение". Дело в том, что Даше предложили сняться в американской многосерийной телепередаче "Girls Next Door"). Покинула коллектив в 2017-м и начала сольный путь.

Помимо модельной и эстрадной карьеры, работала телеведущей и актрисой:

вела программу "Кино" на "Тонисе"

вела "Погоду" на "М1"

вела эротическую рубрику в "БЛИКе"

Даша Астафьева – фильмография

instagram da_astafieva

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Сегодня, 4 августа, Даше Астафьевой исполняется 36 лет. По этому поводу Afisha.bigmir.net предлагает пересмотреть лучшие музыкальные клипы с участием артистки.

Даша Астафьева – клипы

NikitA – "Машина"

Клип на заглавную песню из дебютного альбома группы NikitA за 2009 год. Солистки в обтягивающих костюмах напоминают своими движениями и выбором аксессуаров БДСМ-сессии.

NikitA – "Веревки"

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В этом клипе Астафьева и Кавтарадзе ходят по подземным автостоянке и переходе, а также в супермаркете без одежды (за исключением 27-ми начальных секунд ролика).

NikitA – "Avocado"

В клипе Астафьева снялась в компании двух новых участниц коллектива, одной из которых является Анастасией Кумейко (сегодня известна под сценическим именем Dj Nana).

NikitA – "Хозяин"

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Участницы коллектива позируют в сексуальных образах (оригинальных бра, колготах и туфлях с высокими платформами) на фоне Николаевского костела и комплекса "Торонто-Киев". Потом доминируют над мужчиной в помещении, напоминающем роскошные апартаменты.

"Курган & Агрегат" & Даша Астафьева – "Учителька"

Сотрудничество с украинским коллективом "Курган & Агрегат" – отдельная веха в творчестве Астафьевой. И хотя клипы с этими рэперами-юмористами не снискали такой популярности, как ролики в составе ее собственной группы, их просто нельзя не вспомнить.

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