Руслан Квинта и Dj Nana пролили свет на личную жизнь

Пара рассказала, считает ли себя гражданскими мужем и женой, как съехалась, и кто из них моет посуду.

Читай также: Dj Nana и Руслан Квинта представили песню и клип о своей любви

Руслан Квинта и Dj Nana поделились подробностями совместной жизни. Поводом для интервью стал их клип "Водопады", который пара представила в конце октября. Об этом идет речь в разделе "Леди" сайта ТСН.

В 2014-м Ната предложила пожить у нее, потом коллеги переехали. Гражданским мужем и женой они себя не называют. Вместо этого используют конструкцию "любящая друг друга пара", которой им достаточно. На вопрос об узаконивание отношений Квинта ответил, что, мол, всему свое время, и что они не торопятся.

Насчет новых дуэтов со спутницей, Руслан ничего не обещает. Он молвил, что не считает себя певцом. А композиция "Водопады", по словам музыкального продюсера, – это исполнение давней идеи, мечты. Но открещиваться от совместных песен с диджейкой он тоже не стал.

Канантин, говорит пара, совершенно не изменил их отношений, но выработал терпение и принятие. У Квинты появились новые привычки, такие как занятия дыхательными практиками по Виму Хофу, обливание холодной водой, пешие ускоренные прогулки по шесть километров и променады с Наной по красивому Киеву.

Уборка квартире, сказала Нана, частично на ней. Также в этом вопросе задействованы профессионалы. Стиркой занимается артистка, очень любит сие дело. Исполнительница мечтает, чтобы в их доме была прачечная со всеми принадлежностями. Только иногда она разрешает развесить Квинте одежду. Посудомоечной машинки у влюбленных нет, поэтому миски, кружки и столовые приборы каждый моет за собой. А если Руслан куховарит, Нана старается ему с этим помогать.

"Обожаю, когда Руслан на кухне, у него получается отменно готовить", – сказала диджейка.

Читай также: Влад Яма рассказал об ошибке в личной жизни из-за поклонниц

Поведали они и о том, как пережить карантин без ссор. Dj Nana считает размолвки – обычным делом пар. Чтобы предупредить ссору, нужно, считает артистка, включать чувство юмора и переводить претензию или недовольство в шутку. А по мнению Руслана, важно не зацикливаться на ситуации и не накручивать себя.

"Мир прекрасен, если в нем прекрасен ты. Все очень просто", – добавил композитор.

Ранее сообщалось о том, что годовщину с 26-летней супругой отметил 54-летний Виктор Павлик.