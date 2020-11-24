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"Любовь немыслима без страданий": Ани Лорак представила новый клип

Артистка экранизировала песню "Страдаем и любим".

"Любовь немыслима без страданий": Ани Лорак представила новый клип
В 2013 году Ани Лорак была голосом программы по усыновлению "Сиротству – нет!"
пресс-служба

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Сегодня, 24-го ноября, Ани Лорак представила новый клип. В нем певица показалась в необычном амплуа. Она воплотила наблюдателя и незримый голос, который сопереживает персонажам видео.

По словам 42-летней артистки, работа пронизана эмоциональными переживаниями. Ведь, говорит Ани, любовь так или иначе немыслима без страданий. И, мол, даже если человеку сделали больно, любовь все равно прекрасна, а жизнь продолжается.

"Нужно сохранять способность любить, открывать свою душу, ведь в этом и заключается главный смысл", – посоветовала Лорак.

В клипе показана закрытая вечеринка в роскошном доме и с разноплановыми героями. Их истории переплетаются между собой. Здесь – и страсть с разочарованием, и привязанность с безразличием, и счастье с безысходностью. Словом, контраст жизненных эмоций.

Ани появляется в нескольких экстравагантных образах, созданных специально для ролика дизайнером Ксенией Авакян.

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Режиссером клипа выступил Александр Кураксин. С ним певица поработала впервые. Как поделился клипмейкер, сюжет и локацию видео он увидел практически сразу. Производитель изучил репертуар Ани Лорак и решил добавить в него что-то новое. Это, молвил Кураксин, было главной задачей. А еще съемочная команда не стремились показать обычный хэппи-энд, поскольку жизнь многогранна.

"И даже страдания зачастую ведут к чему-то большему и светлому", – сказал режиссер.

Ранее сообщалось о том, что Надя Дорофеева вызвала скандал своим новым клипом.

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Теги:
клип, Ани Лорак

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