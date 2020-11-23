Дорофеева удалила фото ягодиц на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве

Клип на песню "Горит" прозван "танцами на костях".

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Первый блин комом? Певица Надя Дорофеева 19-го ноября представила сольный клип после распада группы "Время и Стекло", который возмутил многих пользователей соцсетей. Некоторые фрагменты музыкального ролика она выложила в Инстаграме, но после бурной реакции публики решила подчистить неугодные моменты.

Речь о дублях, снятых на мосту через Аллею Героев Небесной Сотни. В сети эту хореографию Дорофеевой окрестили "танцами на костях" и "сотрясанием ягодиц на месте, где убивали Небесную Сотню".

А под самой экранизацией трека на Ютюбе написали:

"Мне одному кажется, что клип этот будто вырезки с чьих-то других клипов??? Да и исполнение песни будто с кого-то содрато?"; "Когда заканчиваются хорошие песни – в дело вступает голая ж*па"; "Странно, но от Дорофеевой ожидала большего"; "Тот момент, когда в песне лучшие слова – "ла-ла-ла-ла-ла""; "Попса в самом чистом виде. На фоне этой песни песни группы Время и Стекло – шедевры"; "Так ждала когда она будет петь сольно. Песня полный провал"; "Как можно пи*дить музыку в 21 веке Little Boots один в один"

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К слову, клип, который просмотрели уже почти два миллиона раз, сняла Таня Муиньо. Режиссер известна сотрудничествами со многими артистами. Среди ее свежих работ – музыкальный ролик на песню "Сестра" Веры Брежневой.

Ранее сообщалось о том, что бывшая участница "ВИА Гра" оседлала в клипе косатку.