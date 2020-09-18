Конор Макгрегор и Артем Лобов снялись в клипе Сереги

В новом клипе рэпера приняли участие известные спортсмены

Мировая звезда ММА Артём Лобов опубликовал в своем инстаграме трейлер клипа SERYOGA “Гуччидед”. Неожиданностью для поклонников стало появление в видео не только самого Артема, но и его знаменитого напарника Конора Макгрегора. По сюжету клипа, Ирландец (как называют его герои клипа) звонит рэперу по видеосвязи.



Судя по трейлеру, помимо Лобова и Макгрегора в клипе появится украинский боксер Александр Усик и другие спортсмены.

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Как отметил сам SERYOGA, “хотели снять клип, а получилось кино”. На канале артиста уже можно подписаться на премьеру, которая выйдет 23 сентября в 15:00. Песня “Гуччидед” вышла месяц назад и за это время успела стать популярной в социальной сети TikTok, где ролики с ее использованием набрали более 30 миллионов просмотров.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Пархоменко впервые раскрыл свою жизнь в новом фильме. В частности, певец рассказал подробности бракоразводного процесса, а также показал, как воспитывает своих детей.