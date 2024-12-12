Что посмотреть в кино: премьеры недели 12-18 декабря 2024 года

Кинопремьеры в кинотеатрах Украины — обзор фильмов.

Автор: Сайко Леся

В четверг, 12 декабря 2024 года, в кинотеатрах Украины обновляется киноафиша. Каждый четверг люди могут посещать кинотеатры Украины, чтобы посмотреть премьеру недели или даже несколько ожидаемых фильмов.

На этой неделе в украинский прокат выйдет восемь кинолент. В этом списке есть анимация, ужасы, триллер, экшн, байопик, украинская комедия, семейный и боевик.

Премьеры в кинотеатрах Украины на неделю 12-18 декабря 2024 года

Джонни Пафф: Секретная миссия

Год выпуска - 2024

Жанры: приключения, семейный, анимация

Страны: США, Италия, Испания

Режиссер: Нестор Ф. Дэннис

Премьера в Украине: 12 декабря

Птица Джонни и его пернатые друзья обладают суперспособностями. Однажды они отправляются на секретную миссию, в ходе которой им предстоит спасти родной город от коварных планов злодея Отто фон Моржа.

Дом нечисти

Год выпуска - 2023

Жанры: триллер, ужасы

Страны: США, Аргентина

Режиссер: Ариэль Луке

Премьера в Украине: 12 декабря

Убегая от жестокого отчима, Эмма решает начать новую жизнь в большом городе. Она устраивается на работу сиделкой к госпоже Беловой — пожилой женщине, которая сошла с ума. Но со временем в доме начинают происходить удивительные вещи. Эмма слышит необычные звуки, доносящиеся из подвала, и постепенно осознает, что этот дом скрывает страшную тайну. Не подозревая об ужасах, ожидающих ее внизу, Эмма должна сделать невозможное, чтобы вырваться из этого дома ада.

Крэйвен-охотник

Год выпуска - 2022

Жанр: экшн

Страна: США

Режиссер: Джей Си Чендор

Премьера в Украине: 12 декабря

Аарон Тейлор-Джонсон в новой брутальной истории "Крейвен охотник" о становлении одного из самых известных антигероев во вселенной Marvel!

Мать Христа

Год выпуска - 2024

Жанры: триллер, экшн

Страны: Великобритания, США

Режиссер: Ди Джей Карузо

Премьера в Украине: 12 декабря

Величайшая история, изменившая мир! Станьте свидетелями мужества, силы, веры и чуда. Энтони Гопкинс и Ноа Коэн в истории невероятной жизни Девы Марии, которая после божественного знамения о рождении сына Божия была вынуждена убегать со своим мужем от преследования римских легионеров, которых наслал царь Ирод, озабоченный пророчеством о своем скором падении. Ирод объявляет охоту на всех младенцев государства. Мария и Иосиф убегают в надежде спасти своего новорожденного сына Иисуса, которому суждено было изменить ход человеческой истории.

Месье Азнавур

Год выпуска - 2024

Жанры: драма, музыка, байопик

Страна: Франция

Режиссеры: Мехди Идир, Гран Кор Маляд

Премьера в Украине: 12 декабря

Картина о легендарном Шарле Азнавуре — от первых шагов до всемирной славы. Это история о страсти к музыке, о несгибаемой силе воли и упорном труде и о том, как один человек сумел преодолеть многочисленные трудности и оставить значимый след в мире музыки своим неповторимым талантом.

Собрание ОСББ

Год выпуска - 2024

Жанр: комедия

Страна: Украина

Режиссер: Митя Шмурак

Премьера в Украине: 12 декабря

По сюжету фильма жители обычного дома собираются, чтобы обсудить покупку общего генератора на зиму. Однако его мощности на всех не хватит, а вопрос "кого оставить без тепла" обостряет старые конфликты и провоцирует ссоры, перерастающие в непримиримое противостояние.

Супер папа

Год выпуска - 2024

Жанры: комедия, семейный

Страны: Франция, Бельгия

Режиссер: Леа Ландо

Премьера в Украине: 12 декабря

Жизнь Тома была простой и беззаботной, пока суд не назначил его опекуном собственного сына. Том хорошо разбирается в стендапе, но роль отца ему совсем не знакома. Он настолько безответственен, что чуть ли не пропускает день рождения сына, и в последнюю минуту покупает книгу "Маленький принц", которая оказывается просто чистым блокнотом. Чтобы выкрутиться, он говорит, что это волшебная книга, которая осуществляет по одной, записанной в ней, мечты на день. С этого момента Том должен исполнять любые даже самые смешные желания своего сына…

Эра оборотней

Год выпуска - 2024

Жанры: триллер, боевик, ужасы

Страна: США

Режиссер: Стивен С. Миллер

Премьера в Украине: 12 декабря

Новая эпидемия каждые два года превращает людей в оборотней. Миллиарды уже инфицированы, и все усилия направляют на спасение тех, кого вирус еще не коснулся. Станет ли очередная ночь Кровавой Луны последней для человечества?