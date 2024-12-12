Что посмотреть в кино: премьеры недели 12-18 декабря 2024 года
Кинопремьеры в кинотеатрах Украины — обзор фильмов.
В четверг, 12 декабря 2024 года, в кинотеатрах Украины обновляется киноафиша. Каждый четверг люди могут посещать кинотеатры Украины, чтобы посмотреть премьеру недели или даже несколько ожидаемых фильмов.
На этой неделе в украинский прокат выйдет восемь кинолент. В этом списке есть анимация, ужасы, триллер, экшн, байопик, украинская комедия, семейный и боевик.
Премьеры в кинотеатрах Украины на неделю 12-18 декабря 2024 года
Джонни Пафф: Секретная миссия
Год выпуска - 2024
Жанры: приключения, семейный, анимация
Страны: США, Италия, Испания
Режиссер: Нестор Ф. Дэннис
Премьера в Украине: 12 декабря
Птица Джонни и его пернатые друзья обладают суперспособностями. Однажды они отправляются на секретную миссию, в ходе которой им предстоит спасти родной город от коварных планов злодея Отто фон Моржа.
Дом нечисти
Год выпуска - 2023
Жанры: триллер, ужасы
Страны: США, Аргентина
Режиссер: Ариэль Луке
Премьера в Украине: 12 декабря
Убегая от жестокого отчима, Эмма решает начать новую жизнь в большом городе. Она устраивается на работу сиделкой к госпоже Беловой — пожилой женщине, которая сошла с ума. Но со временем в доме начинают происходить удивительные вещи. Эмма слышит необычные звуки, доносящиеся из подвала, и постепенно осознает, что этот дом скрывает страшную тайну. Не подозревая об ужасах, ожидающих ее внизу, Эмма должна сделать невозможное, чтобы вырваться из этого дома ада.
Крэйвен-охотник
Год выпуска - 2022
Жанр: экшн
Страна: США
Режиссер: Джей Си Чендор
Премьера в Украине: 12 декабря
Аарон Тейлор-Джонсон в новой брутальной истории "Крейвен охотник" о становлении одного из самых известных антигероев во вселенной Marvel!
Мать Христа
Год выпуска - 2024
Жанры: триллер, экшн
Страны: Великобритания, США
Режиссер: Ди Джей Карузо
Премьера в Украине: 12 декабря
Величайшая история, изменившая мир! Станьте свидетелями мужества, силы, веры и чуда. Энтони Гопкинс и Ноа Коэн в истории невероятной жизни Девы Марии, которая после божественного знамения о рождении сына Божия была вынуждена убегать со своим мужем от преследования римских легионеров, которых наслал царь Ирод, озабоченный пророчеством о своем скором падении. Ирод объявляет охоту на всех младенцев государства. Мария и Иосиф убегают в надежде спасти своего новорожденного сына Иисуса, которому суждено было изменить ход человеческой истории.
Месье Азнавур
Год выпуска - 2024
Жанры: драма, музыка, байопик
Страна: Франция
Режиссеры: Мехди Идир, Гран Кор Маляд
Премьера в Украине: 12 декабря
Картина о легендарном Шарле Азнавуре — от первых шагов до всемирной славы. Это история о страсти к музыке, о несгибаемой силе воли и упорном труде и о том, как один человек сумел преодолеть многочисленные трудности и оставить значимый след в мире музыки своим неповторимым талантом.
Собрание ОСББ
Год выпуска - 2024
Жанр: комедия
Страна: Украина
Режиссер: Митя Шмурак
Премьера в Украине: 12 декабря
По сюжету фильма жители обычного дома собираются, чтобы обсудить покупку общего генератора на зиму. Однако его мощности на всех не хватит, а вопрос "кого оставить без тепла" обостряет старые конфликты и провоцирует ссоры, перерастающие в непримиримое противостояние.
Супер папа
Год выпуска - 2024
Жанры: комедия, семейный
Страны: Франция, Бельгия
Режиссер: Леа Ландо
Премьера в Украине: 12 декабря
Жизнь Тома была простой и беззаботной, пока суд не назначил его опекуном собственного сына. Том хорошо разбирается в стендапе, но роль отца ему совсем не знакома. Он настолько безответственен, что чуть ли не пропускает день рождения сына, и в последнюю минуту покупает книгу "Маленький принц", которая оказывается просто чистым блокнотом. Чтобы выкрутиться, он говорит, что это волшебная книга, которая осуществляет по одной, записанной в ней, мечты на день. С этого момента Том должен исполнять любые даже самые смешные желания своего сына…
Эра оборотней
Год выпуска - 2024
Жанры: триллер, боевик, ужасы
Страна: США
Режиссер: Стивен С. Миллер
Премьера в Украине: 12 декабря
Новая эпидемия каждые два года превращает людей в оборотней. Миллиарды уже инфицированы, и все усилия направляют на спасение тех, кого вирус еще не коснулся. Станет ли очередная ночь Кровавой Луны последней для человечества?