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Сериал "Властелин колец": Появились первый кадр и дата релиза проекта

Новинка по произведениям Толкина достанется публике осенью следующего года.

Автор: Дмитрий Сыч
Сериал "Властелин колец": Появились первый кадр и дата релиза проекта
Толкинистов планируют порадовать не менее чем пяти сезонами сериала
imdb

Многосерийный проект "Властелин колец (The Lord of the Rings)" будет представлен на Amazon Prime Video 2 сентября 2022 года. Дата выхода стала известна на официальной странице сериала в Твиттере. А еще производители предстоящего шоу представили его дебютный кадр. 

twitter LOTRonPrime

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Снимается многосерийник в Новой Зеландии. Шоураннеры проекта – Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей. К работе над сериалом также присоединился сценарист "Игры престолов" Брайан Когман.

Актерский каст включает:

  • Роберта Арамайо
  • Морфидд Кларк
  • Маркеллу Кавен  
  • Дэниэла Веймана
  • Джозефа Моула и немало других исполнителей ролей.

В первом сезоне зрителям покажут события, происходящие во Вторую эпоху Средиземья – за тысячи лет до событий "Хоббита" и "Властелина колец" Джона Р. Р. Толкина.

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Всего на потоковом сервисе планируется представить не менее пяти сезонов "Властелина колец".

Ранее сообщалось о том, что актеры, сыгравшие в проектах по произведениям Толкина, собирают деньги на спасение дома писателя.

Теги:
Властелин колец, Дж. Р. Р. Толкин, Джон Р.Р. Толкин, Джон Толкин, Джон Рональд Руэл Толкин, Толкин, сериал Властелин Колец

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