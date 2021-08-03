Сериал "Властелин колец": Появились первый кадр и дата релиза проекта

Новинка по произведениям Толкина достанется публике осенью следующего года.

Толкинистов планируют порадовать не менее чем пяти сезонами сериала

Многосерийный проект "Властелин колец (The Lord of the Rings)" будет представлен на Amazon Prime Video 2 сентября 2022 года. Дата выхода стала известна на официальной странице сериала в Твиттере. А еще производители предстоящего шоу представили его дебютный кадр.

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Снимается многосерийник в Новой Зеландии. Шоураннеры проекта – Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей. К работе над сериалом также присоединился сценарист "Игры престолов" Брайан Когман.

Актерский каст включает:

Роберта Арамайо

Морфидд Кларк

Маркеллу Кавен

Дэниэла Веймана

Джозефа Моула и немало других исполнителей ролей.

В первом сезоне зрителям покажут события, происходящие во Вторую эпоху Средиземья – за тысячи лет до событий "Хоббита" и "Властелина колец" Джона Р. Р. Толкина.

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Всего на потоковом сервисе планируется представить не менее пяти сезонов "Властелина колец".

Ранее сообщалось о том, что актеры, сыгравшие в проектах по произведениям Толкина, собирают деньги на спасение дома писателя.