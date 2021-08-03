Сериал "Властелин колец": Появились первый кадр и дата релиза проекта
Новинка по произведениям Толкина достанется публике осенью следующего года.
Многосерийный проект "Властелин колец (The Lord of the Rings)" будет представлен на Amazon Prime Video 2 сентября 2022 года. Дата выхода стала известна на официальной странице сериала в Твиттере. А еще производители предстоящего шоу представили его дебютный кадр.
Читай также: В Новой Зеландии закончились съемки сериала "Властелин колец"
Снимается многосерийник в Новой Зеландии. Шоураннеры проекта – Джон Д. Пэйн и Патрик МакКей. К работе над сериалом также присоединился сценарист "Игры престолов" Брайан Когман.
Актерский каст включает:
- Роберта Арамайо
- Морфидд Кларк
- Маркеллу Кавен
- Дэниэла Веймана
- Джозефа Моула и немало других исполнителей ролей.
В первом сезоне зрителям покажут события, происходящие во Вторую эпоху Средиземья – за тысячи лет до событий "Хоббита" и "Властелина колец" Джона Р. Р. Толкина.
Читай также: В этом году будут изданы ранее неопубликованные тексты Толкина
Всего на потоковом сервисе планируется представить не менее пяти сезонов "Властелина колец".
Ранее сообщалось о том, что актеры, сыгравшие в проектах по произведениям Толкина, собирают деньги на спасение дома писателя.