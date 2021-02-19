В "Симпсонах" найдено еще одно пророчество

Показанное в эпизоде мультсериала за 1993 год сочли похожим со случаем в Техасе 2021 года.

В старых сериях мультипликационного сериала "Симпсоны" то и дело находят совпадения с реальной жизнью. В связи с этим за ним уже закрепился титул пророческого. И вот пришло время очередного открытия.

Внимательные зрители заметили в эпизоде, который вышел на экраны в мае 1993 года, интересный момент. Там мэр Куимби заявил, что отменяет отпуск на Багамах, чтобы справиться с эпидемией. Та, по сюжету, охватила Спрингфилд. Куимби говорит горожанам оставаться дома, а сам при этом записывает обращение на пляже в шортах и пиджаке, сообщает "Deadline".

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Похожий случай произошел в реальной жизни спустя 28 лет В США. Там сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз отправился на семейный отдых, выбрав для этого мексиканский курорт Канкун. Тем временем миллионы его избирателей потрепали от шторма и обусловленных оным холода, отсутствия электричества, тепла и воды.

До этого были замечены и другие совпадения. Например, когда новоизбранная вице-президент США Камала Харрис на инаугурации Джо Байдена соответствовала образу из "Симпсонов". Об этом сообщили на ютюб-канале мульсериала.

Серия называется "Барт в будущем" ("Bart to the Future"). Там персонаж Лиза якобы становится президентом. Этот эпизод "Симпсонов" вышел еще в 2000 году. В нем показано то, как Барт видит себя через 30 лет. При этом его сестра становится первой женщиной-президентом США. В Белый дом Лиза приходит в пиджаке фиолетового цвета с белыми бусами.

Спустя два десятка лет Харрис в качестве вице-президента США предстала на инаугурации в очень похожем наряде. Для своего образа она выбрала фиолетовый костюм и жемчужное ожерелье.

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