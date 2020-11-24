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Какие актрисы чаще всего обнажаются в фильмах: Есть ответ

Активно раздеваться на съемочных площадках, к примеру, пришлось Николь Кидман, Пенелопе Крус и Шарлиз Терон.

Какие актрисы чаще всего обнажаются в фильмах: Есть ответ
Кинодебют Евы Грин – эротическая драма Бернардо Бертолуччи "Мечтатели" 2003 года
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Названы кинозвезды женского пола, которые регулярно предстают перед зрителями в чем мать родила. Исследованием этой темы занялось издание bingosites

Первенство одержала 40-летняя Ева Грин. Как гласят подсчеты, французская актриса появлялась в кадре без одежды около половины часа, а если точно – 1730 секунд.

Серебряную позицию заняла опытная "эксгибиционистка" Хелен Миррен. Она представала оголенной перед взором аудитории почти 24 минуты (1496 секунд).

Тройку лидерш замкнула 45-летняя Анджелина Джоли, которая ненамного отстала от Хелен. Бывшая супруга Брэда Питта уступает Миррен всего 37 секунд.

Первую десятку (по спадающей) также наполнили Джуно Темпл, Николь Кидман, Пенелопа Крус, Шарлиз Терон, Розанна Аркетт, Хелен Хант и Алисия Викандер.

Подсчеты проводили и по другому параметру. В этом случае шла речь не о самом длительном пребывании без одежды, а выборе проектов, в которых нужно сниматься обнаженными. Больше всего таких проектов у Алисии Викандер. Она оголялась в 38 процентах своих фильмов. Далее идут Ана де Армас (36,8 процента) и Лайа Коста (36,4 процента).

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На сайте также опубликовали данные насчет актрис, больше всех снимающихся в нижнем белье. Марго Робби располагает показателем в 55,6 процента (свыше половины лент с ее участием). Второе место – у Меган Фокс (53,3 процента) и Джои Кинг (50 процентов). 

Напомним, самыми "похотливыми" актерами кино являются Киану Ривз и Роберт Паттинсон.

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Теги:
Ева Грин, актрисы, обнажение, обнаженная

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