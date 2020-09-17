Вышел трейлер фантастического фильма "Грань времени" с Джейми Дорнаном

Премьера фильма запланирована на 23 октября 2020 года

Ирландский актер Джейми Дорнан, известный зрителям по фильму "50 оттенков серого", снялся в фантастическом фильме "Грань времени". Трейлер опубликован на YouTube-канале.

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По сюжету, события происходят в Новом Орлеане. Два врача скорой помощи оказываются в центре запутанного дела, в котором выясняется, что причиной серии ужасных преступлений стал таинственный наркотик. Премьера фильма запланирована на 23 октября 2020 года.

Джейми Дорнан - актер, музыкант и модель. Он сотрудничал с такими модными домами - Calvin Klein, Dior и Armani. В 2006 году дебютировал в фильме Софии Копполы "Мария-Антуанетта". В 2015 году получил главную роль Кристиана Грея в фильме "Пятьдесят оттенков серого".

Ранее сообщалось, что вышел новый постер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Мировая премьера "Не время умирать" запланирована на 25 ноября 2020 года.