Евгения Гапчинская показала картину, написанную после разрушения ее дома оккупантами
Известная художница рассказала, что ее дом был оккупирован россиянами, разрушен и разграблен.
Известная украинская художница Евгения Гапчинская поделилась в Фейсбуке фотографией своей новой картины, посвященной душевным переживаниям из-за войны в Украине. Гапчинская рассказала о жизни сейчас и что вернулась к работе.
Читай также: Украинская художница нарисовала декорации для Dior: деталиЕвгения продемонстрировала картину "Я бесстрашная", где изображена свойственная Гапчинской ее авторская девочка вместе с единорогом, которую окружили тигры. Художница рассказала о горе, которое принесли российские оккупанты в жизнь ее семьи.
"Мне скоро 48 лет. У меня взрослая дочь и четырехлетний сын. Мой муж в ВСУ с 24 февраля. Мой дом находится в Макаровском районе, возле Киева. Дом был оккупирован россиянами, он побит и разграблен," - подписала Евгения.
Художница отметила, что сейчас находится в Киеве. Она оплакала потерю дома и отрезала волосы.
"Берегу сына, молюсь за мужа. Благодарю Бога, что жива. Начала работать," - заключила Гапчинская.
Ранее мы писали, что Дзидзьо поведал о планах на карьеру. Музыкант признался, что хочет реализовать все свои таланты как певец.