Евгения Гапчинская показала картину, написанную после разрушения ее дома оккупантами

Известная художница рассказала, что ее дом был оккупирован россиянами, разрушен и разграблен.

Автор: Шапарь Анастасия

Известная украинская художница Евгения Гапчинская поделилась в Фейсбуке фотографией своей новой картины, посвященной душевным переживаниям из-за войны в Украине. Гапчинская рассказала о жизни сейчас и что вернулась к работе.

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Евгения продемонстрировала картину "Я бесстрашная", где изображена свойственная Гапчинской ее авторская девочка вместе с единорогом, которую окружили тигры. Художница рассказала о горе, которое принесли российские оккупанты в жизнь ее семьи.

"Мне скоро 48 лет. У меня взрослая дочь и четырехлетний сын. Мой муж в ВСУ с 24 февраля. Мой дом находится в Макаровском районе, возле Киева. Дом был оккупирован россиянами, он побит и разграблен," - подписала Евгения.

Новая картина художницы. facebook.com/gapchinska

Художница отметила, что сейчас находится в Киеве. Она оплакала потерю дома и отрезала волосы.

"Берегу сына, молюсь за мужа. Благодарю Бога, что жива. Начала работать," - заключила Гапчинская.

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