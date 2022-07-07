Украинская художница нарисовала декорации для Dior: детали

Проект "Поток" состоит из 32 вышитых полотен.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская художница Олеся Трофименко рассказала, как бренд Dior пригласил ее нарисовать декорации для показа Dior Haute Couture Autumn-Winter 2022-2023. Об этом пишет Forbes Ukraine.

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Трофименко получила предложение в начале апреля. Арт-куратор Соломия Савчук написала художнице из Парижа, что они хотят что-то жизнеутверждающее.

"Я спросила, знают ли они, что у нас происходит, и в ответ услышала: да, и они верят в нашу победу," - поведала Трофименко.

facebook.com/olesia.trofimenko

Художнице понадобился месяц, чтобы создать эскизы. Полностью завершить работу удалось за 3 месяца. Вышивкой занимались 470 мастериц из школы ремесел Chanakya в Мумбаи на протяжении 3 недель. Традиционная украинская вышивка легла в основу коллекции Dior.

facebook.com/olesia.trofimenko

"Им было важно сделать проект для Украины и раскрыть нашу историю. В Dior меня заверили, что не верят российской пропаганде и не сомневаются в нашей правоте. Они поддерживают нас. Для меня это очень важно," - подчеркнула Олеся.

facebook.com/olesia.trofimenko

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К слову, бренд сообщил, что декорации создала украинка, только в день показа. Показ прошел 4 июля в музее Родена. Проект Трофименко получил название "Поток" и состоит из 32 вышитых полотен. Креативный директор Dior Мария Грация Кьюри сообщила, что познакомилась с работами Олеси Трофименко в Национальном музее искусства XXI века в Риме на выставке, посвященной современным украинским художникам.

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