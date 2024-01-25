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Куда пойти на выходные 27-28 января 2024 года: афиша мероприятий

Где отдохнуть в Киеве: концерты, премьеры в кинотеатрах, выставки.

Автор: Сайко Леся
Куда пойти на выходные 27-28 января 2024 года: афиша мероприятий
Куда пойти на выходные 27-28 января 2024 года: афиша мероприятий
kontramarka.ua

В январе 2024 года будет немало событий, как и в эти выходные. Чтобы узнать об этом больше, предлагаем прочитать эту статью. В ней мы расскажем, как спланировать свой досуг на эти выходные в столице заранее. Также мы предлагаем изучить афишу мероприятий, с помощью которой вы сможете решить, куда пойти в Киеве и что посмотреть в Киеве 27-28 января. 

На этих выходных 27-28 января афиша мероприятий в Киеве богата на развлечения, спектакли, концерты и выставки. Поэтому мы спешим поднести вам последние новости Киева и показать, где отдохнуть в столице с друзьями или семьей на выходных 27-28 января 2024 года.

Киноафиша на выходные 27-28 января 2024 года

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На этих выходных в кинотеатрах Украины покажут восемь премьер и фильмы, которые вышли в прокат ранее. Среди них есть биографическая драма, триллеры, мультфильм, романтическая комедия, фильм ужасов, историческая драма, комедия и украинская драма. 

Список фильмов, которые покажут в кинотеатрах Киева 27-28 января:

  • Голда (премьера недели) 
  • Догмэн (премьера недели) 
  • История Тито и Винни (премьера недели) 
  • Как там Катя? (премьера недели) 
  • Люблю тебя ненавидеть (премьера недели) 
  • Реинкарнация. Призрак из прошлого (премьера недели) 
  • Сисси и я (премьера недели) 
  • СуперАлиби 2 (премьера недели) 
  • Шоссе в никуда (премьера недели) 
  • Бедные-несчастные
  • Железный коготь
  • Иа 
  • На земле святых и грешников
  • На счет три 
  • Ролевые игры
  • Кина и Юк: Пушистые приключения
  • Ля Палисиада 
  • Присцилла
  • Пчеловод
  • Школа магических животных: Тайна школьного двора 
  • Следующий гол — победный
  • Бабочка Патрик: на крыльях мечты
  • Феррари 
  • Мой карпатский дедушка
  • Кентервильское привидение
  • Счастливый случай
  • Рождество на Веселой ферме
  • Аквамен и потерянное королевство 
  • Перелет 
  • Вонка 
  • Анатомия падения
  • Выживут только любовники 
  • Наполеон 
  • Желание
  • Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
  • Убийцы цветочной луны
  • 20 дней в Мариуполе
  • Оппенгеймер
  • Девушка с татуировкой Дракона (2011)
  • Дерзка обезьяна. Большой побег 

Как провести выходные в Киеве

 

Афиша мероприятий на 27 января в Киеве:

Шоу-программа для детей "Неоновая пузырьковая магия" 

Когда: 27 января, 13:00, 15:00. 
Где: Мала сцена Театру BEAT, Малая Опера, ул. Дегтеревская, 5. 

Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года
Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года
kontramarka.ua

Ледовое шоу Hogwart's Holidays от звезд Цирка дю Солей

Когда: 27 января, 15:00, 18:00. 
Где: МЦКИ "Октябрьский дворец", Аллея Героев Небесной Сотни, 1. 

Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года
Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года
kontramarka.ua

Опера "Набукко"

Когда: 27 января, 15:00
Где: Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко, г. Киев, ул. Владимирская, 50. 

Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года
Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года
kontramarka.ua

Sax и Город – музыкальное шоу

Когда: 27 января, 17:00. 
Где: UNIVERSUM HALL, пр. Академика Глушкова, 1 ВДНХ, павильон №6. 

Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года
Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года
kontramarka.ua

Как вырастить мужчину в домашних условиях

Когда: 27 января, 18:00. 
Где: Дом Кино, г. Киев, ул. Саксаганского, 6.

Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года
Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года
kontramarka.ua

Афиша мероприятий на 28 января в Киеве:

"Парфюмер" симфоническое релакс-шоу

Когда: 27 января, 17:00. 
Где: UNIVERSUM HALL, пр. Академика Глушкова, 1 ВДНХ, павильон №6. 

Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года
Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года
kontramarka.ua

Эмигранты

Когда: 27 января, 14:00. 
Где: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20Б, Киев. 

Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года
Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года
kontramarka.ua

Служанка — госпожа. Болеро

Когда: 27 января, 15:00. 
Где: Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко, г. Киев, ул. Владимирская, 50. 

Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года
Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года
kontramarka.ua

Бубновый эльф

Когда: 27 января, 16:00. 
Где: Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 5 (г. «Театральная»). 

Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года
Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года
kontramarka.ua

Перформативный спектакль "Вероятности"

Когда: 27 января, 17:00. 
Где: Национальный Центр Театрального Искусства им. Леся Курбаса (НЦТМ им. Леся Курбаса), г. Киев, ул. Владимирская, 23В. 

Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года
Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года
kontramarka.ua

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Теги:
афиша, спектакль, афиша выставок, концерт, Киев, Афиша bigmir net, афиша киева, афиша киев

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