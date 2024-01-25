Куда пойти на выходные 27-28 января 2024 года: афиша мероприятий
Где отдохнуть в Киеве: концерты, премьеры в кинотеатрах, выставки.
В январе 2024 года будет немало событий, как и в эти выходные. Чтобы узнать об этом больше, предлагаем прочитать эту статью. В ней мы расскажем, как спланировать свой досуг на эти выходные в столице заранее. Также мы предлагаем изучить афишу мероприятий, с помощью которой вы сможете решить, куда пойти в Киеве и что посмотреть в Киеве 27-28 января.
На этих выходных 27-28 января афиша мероприятий в Киеве богата на развлечения, спектакли, концерты и выставки. Поэтому мы спешим поднести вам последние новости Киева и показать, где отдохнуть в столице с друзьями или семьей на выходных 27-28 января 2024 года.
Киноафиша на выходные 27-28 января 2024 года
Читай также: Что посмотреть в кино: премьеры недели 25-31 января 2024 годаНа этих выходных в кинотеатрах Украины покажут восемь премьер и фильмы, которые вышли в прокат ранее. Среди них есть биографическая драма, триллеры, мультфильм, романтическая комедия, фильм ужасов, историческая драма, комедия и украинская драма.
Список фильмов, которые покажут в кинотеатрах Киева 27-28 января:
- Голда (премьера недели)
- Догмэн (премьера недели)
- История Тито и Винни (премьера недели)
- Как там Катя? (премьера недели)
- Люблю тебя ненавидеть (премьера недели)
- Реинкарнация. Призрак из прошлого (премьера недели)
- Сисси и я (премьера недели)
- СуперАлиби 2 (премьера недели)
- Шоссе в никуда (премьера недели)
- Бедные-несчастные
- Железный коготь
- Иа
- На земле святых и грешников
- На счет три
- Ролевые игры
- Кина и Юк: Пушистые приключения
- Ля Палисиада
- Присцилла
- Пчеловод
- Школа магических животных: Тайна школьного двора
- Следующий гол — победный
- Бабочка Патрик: на крыльях мечты
- Феррари
- Мой карпатский дедушка
- Кентервильское привидение
- Счастливый случай
- Рождество на Веселой ферме
- Аквамен и потерянное королевство
- Перелет
- Вонка
- Анатомия падения
- Выживут только любовники
- Наполеон
- Желание
- Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах
- Убийцы цветочной луны
- 20 дней в Мариуполе
- Оппенгеймер
- Девушка с татуировкой Дракона (2011)
- Дерзка обезьяна. Большой побег
Как провести выходные в Киеве
Афиша мероприятий на 27 января в Киеве:
Шоу-программа для детей "Неоновая пузырьковая магия"
Когда: 27 января, 13:00, 15:00.
Где: Мала сцена Театру BEAT, Малая Опера, ул. Дегтеревская, 5.
Ледовое шоу Hogwart's Holidays от звезд Цирка дю Солей
Когда: 27 января, 15:00, 18:00.
Где: МЦКИ "Октябрьский дворец", Аллея Героев Небесной Сотни, 1.
Опера "Набукко"
Когда: 27 января, 15:00
Где: Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко, г. Киев, ул. Владимирская, 50.
Sax и Город – музыкальное шоу
Когда: 27 января, 17:00.
Где: UNIVERSUM HALL, пр. Академика Глушкова, 1 ВДНХ, павильон №6.
Как вырастить мужчину в домашних условиях
Когда: 27 января, 18:00.
Где: Дом Кино, г. Киев, ул. Саксаганского, 6.
Афиша мероприятий на 28 января в Киеве:
"Парфюмер" симфоническое релакс-шоу
Когда: 27 января, 17:00.
Где: UNIVERSUM HALL, пр. Академика Глушкова, 1 ВДНХ, павильон №6.
Эмигранты
Когда: 27 января, 14:00.
Где: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20Б, Киев.
Служанка — госпожа. Болеро
Когда: 27 января, 15:00.
Где: Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко, г. Киев, ул. Владимирская, 50.
Бубновый эльф
Когда: 27 января, 16:00.
Где: Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 5 (г. «Театральная»).
Перформативный спектакль "Вероятности"
Когда: 27 января, 17:00.
Где: Национальный Центр Театрального Искусства им. Леся Курбаса (НЦТМ им. Леся Курбаса), г. Киев, ул. Владимирская, 23В.