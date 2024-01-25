Где отдохнуть в Киеве: концерты, премьеры в кинотеатрах, выставки.

Автор: Сайко Леся

Куда пойти на выходные 27-28 января 2024 года: афиша мероприятий

В январе 2024 года будет немало событий, как и в эти выходные. Чтобы узнать об этом больше, предлагаем прочитать эту статью. В ней мы расскажем, как спланировать свой досуг на эти выходные в столице заранее. Также мы предлагаем изучить афишу мероприятий, с помощью которой вы сможете решить, куда пойти в Киеве и что посмотреть в Киеве 27-28 января.

На этих выходных 27-28 января афиша мероприятий в Киеве богата на развлечения, спектакли, концерты и выставки. Поэтому мы спешим поднести вам последние новости Киева и показать, где отдохнуть в столице с друзьями или семьей на выходных 27-28 января 2024 года.

Киноафиша на выходные 27-28 января 2024 года

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На этих выходных в кинотеатрах Украины покажутвосемь премьер и фильмы, которые вышли в прокат ранее. Среди них есть биографическая драма, триллеры, мультфильм, романтическая комедия, фильм ужасов, историческая драма, комедия и украинская драма.

Список фильмов, которые покажут в кинотеатрах Киева 27-28 января:

Голда (премьера недели)

Догмэн (премьера недели)

История Тито и Винни (премьера недели)

Как там Катя? (премьера недели)

Люблю тебя ненавидеть (премьера недели)

Реинкарнация. Призрак из прошлого (премьера недели)

Сисси и я (премьера недели)

СуперАлиби 2 (премьера недели)

Шоссе в никуда (премьера недели)

Бедные-несчастные

Железный коготь

Иа

На земле святых и грешников

На счет три

Ролевые игры

Кина и Юк: Пушистые приключения

Ля Палисиада

Присцилла

Пчеловод

Школа магических животных: Тайна школьного двора

Следующий гол — победный

Бабочка Патрик: на крыльях мечты

Феррари

Мой карпатский дедушка

Кентервильское привидение

Счастливый случай

Рождество на Веселой ферме

Аквамен и потерянное королевство

Перелет

Вонка

Анатомия падения

Выживут только любовники

Наполеон

Желание

Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах

Убийцы цветочной луны

20 дней в Мариуполе

Оппенгеймер

Девушка с татуировкой Дракона (2011)

Дерзка обезьяна. Большой побег

Как провести выходные в Киеве

Афиша мероприятий на 27 января в Киеве:

Шоу-программа для детей "Неоновая пузырьковая магия"

Когда: 27 января, 13:00, 15:00.

Где: Мала сцена Театру BEAT, Малая Опера, ул. Дегтеревская, 5.

Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года kontramarka.ua

Ледовое шоу Hogwart's Holidays от звезд Цирка дю Солей

Когда: 27 января, 15:00, 18:00.

Где: МЦКИ "Октябрьский дворец", Аллея Героев Небесной Сотни, 1.

Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года kontramarka.ua

Опера "Набукко"

Когда: 27 января, 15:00

Где: Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко, г. Киев, ул. Владимирская, 50.

Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года kontramarka.ua

Sax и Город – музыкальное шоу

Когда: 27 января, 17:00.

Где: UNIVERSUM HALL, пр. Академика Глушкова, 1 ВДНХ, павильон №6.

Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года kontramarka.ua

Как вырастить мужчину в домашних условиях

Когда: 27 января, 18:00.

Где: Дом Кино, г. Киев, ул. Саксаганского, 6.

Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года kontramarka.ua

Афиша мероприятий на 28 января в Киеве:

"Парфюмер" симфоническое релакс-шоу

Когда: 27 января, 17:00.

Где: UNIVERSUM HALL, пр. Академика Глушкова, 1 ВДНХ, павильон №6.

Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года kontramarka.ua

Эмигранты

Когда: 27 января, 14:00.

Где: Театр на Подоле, Андреевский спуск, 20Б, Киев.

Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года kontramarka.ua

Служанка — госпожа. Болеро

Когда: 27 января, 15:00.

Где: Национальная опера Украины им. Т. Г. Шевченко, г. Киев, ул. Владимирская, 50.

Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года kontramarka.ua

Бубновый эльф

Когда: 27 января, 16:00.

Где: Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки, г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 5 (г. «Театральная»).

Афиша мероприятий в Киеве 27-28 января 2024 года kontramarka.ua

Перформативный спектакль "Вероятности"

Когда: 27 января, 17:00.

Где: Национальный Центр Театрального Искусства им. Леся Курбаса (НЦТМ им. Леся Курбаса), г. Киев, ул. Владимирская, 23В.