Что посмотреть в кино: премьеры недели 25-31 января 2024 года

Кинопремьеры в кинотеатрах Украины — обзор фильмов.

Автор: Сайко Леся

В четверг, 25 января 2024 года, в кинотеатрах Украины обновляется киноафиша. Каждый четверг люди могут посещать кинотеатры Украины, чтобы посмотреть премьеру недели или даже несколько ожидаемых фильмов.

На этой неделе в украинский прокат выйдет девять кинолент. В этом списке есть биографическая драма, триллеры, мультфильм, романтическая комедия, фильм ужасов, историческая драма, комедия и украинская драма.

Премьеры в кинотеатрах Украины на неделю 25-31 января 2024 года

Голда

Год выпуска - 2023

Жанры: драма, исторический, биография

Страны: США, Великобритания

Режиссер: Гай Наттив

Премьера в Украине: 23 января

1973 год. "Война судного дня" в самом разгаре. Египет, Сирия и Иордания атакуют Израиль в надежде вернуть себе потерянные территории. Разрешить этот конфликт предстоит Голде Меир — первой женщине-премьер-министру Израиля. Бремя ответственности за судьбу страны еще тяжелее потому, что за фасадом "железной леди" Голда прячет один мрачный секрет.

Киноафиша недели kinofilms.ua

Догмэн

Год выпуска - 2023

Жанры: триллер, экшн

Страна: Франция

Режиссер: Люк Бессон

Премьера в Украине: 23 января

В этом мире он любит и понимает только собак, а они безотказно выполняют все его приказы. В детстве жестокий отец издевался над парнем. В конце концов, чтобы избавиться, бросил в стаю бродячих псов, надеясь, что дикие собаки разорвут парня. Но стая стала ему новой семьей. Сейчас у Догмена есть "бойцы", которые держат город в порядке по его собственной моральной шкале, и поэтому, когда власть захватывает нарокобарон, он решает избавить мир от "грязи" своими методами. Эта стая готова принять бой, чтобы уничтожить преступную империю и восстановить мир на улицах города.

Киноафиша недели kinofilms.ua

История Тито и Винни

Год выпуска - 2023

Жанр: анимация

Страны: Бразилия, Индия

Режиссеры: Серхио Мачадо, Рене Вейлле

Премьера в Украине: 23 января

Пара мышей пытается сесть на ковчег Ноя. Винни, харизматичный поэт, ужасно боящийся сцены, и Тито, талантливый очаровательный гитарист. На Ноев ковчег допускаются только один самец и одна самка каждого вида. Благодаря счастливой судьбе и помощи гениального таракана, Винни и Тито пробираются на ковчег, где должны предотвратить противостояние между хищниками и травоядными. Смогут ли эти талантливые безбилетные путешественники использовать музыку, чтобы снять напряжение и помочь всем существам пережить 40 дней и 40 ночей вместе?

Киноафиша недели kinofilms.ua

Как там Катя?

Год выпуска - 2023

Жанр: драма

Страна: Украина

Режиссер: Кристина Тинькевич

Премьера в Украине: 23 января

Анна (Анастасия Карпенко) — врач скорой помощи и мать-одиночка является опорой для своей семьи — сестры, матери и единственной дочери Кати. Анна – сильная женщина, которая планирует подарить своему ребенку лучшую жизнь, чем у нее. Но произошла неожиданная и шокирующая трагедия, которая может все разрушить и оставить героиню наедине с безразличной системой и безграничной потерей.

Киноафиша недели kinofilms.ua

Люблю тебя ненавидеть

Год выпуска - 2023

Жанры: комедия, романтика

Страна: США

Режиссер: Уилл Глак

Премьера в Украине: 23 января

Утром после идеального первого свидания роковая страсть влюбленных превращается в холодную ненависть, пока судьба не сводит их вместе на свадьбе друзей в Австралии. Поэтому им не остается ничего другого, кроме как поступить по-взрослому и снова притвориться паром.

Киноафиша недели kinofilms.ua

Реинкарнация. Призрак из прошлого

Год выпуска - 2023

Жанры: триллер, ужасы

Страна: Австралия

Режиссер: Даина Рэйд

Премьера в Украине: 23 января

Сара со своей семилетней дочкой приезжает в родительский дом. Впервые увидев девочку, бабушка принимает внучку за свою пропавшую дочь Элис, которой на момент исчезновения тоже было семь. После этого дочь Сары начинает вести себя странно: демонстрирует привычки и поведение пропавшей Элис. Матери сначала кажется, что дочь играет по подсказкам взрослых, но чем дальше продолжается "игра", тем явственнее проявляется потустороннее в доме.

Киноафиша недели kinofilms.ua

Сисси и я

Год выпуска - 2023

Жанр: драма, исторический

Страны: Германия, Швейцария, Австрия

Режиссер: Фрауке Финстервальдер

Премьера в Украине: 23 января

Графиня Ирма становится спутницей самой популярной женщины своей поры. Она будет путешествовать со знаменитой Сиси, станет ее подругой, и даже без сознания влюбится в монархиню. Это беззаботное время могло бы продолжаться вечно, если бы Сиси не была императрицей. И хотя женщины сопротивляются враждебному миру, в конце концов у них остается только один роковой путь, который навсегда свяжет их.

Киноафиша недели kinofilms.ua

СуперАлиби 2

Год выпуска - 2023

Жанр: комедия

Страна: Франция

Режиссер: Филипп Лашо

Премьера в Украине: 23 января

После закрытия агентства жизнь Грега была довольно спокойной, пока он не решил сделать предложение Фло и познакомить ее со своим нечестным отцом и бывшей матерью-актрисой. У него нет другого выбора, кроме как снова открыть агентство и найти фальшивых родителей.

Киноафиша недели kinofilms.ua

Шоссе в никуда

Год выпуска - 1997

Жанр: триллер

Страны: США, Франция

Режиссер: Дэвид Линч

Премьера в Украине: 23 января

Саксофонист Фред Мэдисон подозревает свою жену в измене. Когда после ряда мистических событий женщину находят мертвой, обвинение сразу ложится на мужчину. Фреда приговаривают к высшей степени наказания, и загадочным образом он исчезает из камеры смертников. На его месте обнаруживают невинного юношу Пита, у которого нет представления, как оказался в тюрьме. Но настоящее безумие только начинается.