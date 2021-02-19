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Кафе в Обухове решило бороться с гололедом с помощью кофе

Спитая гуща и падать прохожим не дает, и положительно влияет на окружающую среду.

Кафе в Обухове решило бороться с гололедом с помощью кофе
Остатки ароматного напитка пришли на замену песка и соли
facebook Iryna.Yukhymchuk

В украинских кафе становится популярной новая методика борьбы со скользящими поверхностями. Общепит в городе Обухове, что в Киевской области, решил посыпать дорожки не песком или солью, а кофейной гущей.

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Дело в том, что от песка много грязи. Соль может вызвать обезвоживание почвы, привести к гибели растений, вредит животным и наносит вред обуви.

Тем временем одним из преимуществ подпитки таким продуктом является ароматный запах, который отпугивает многих вредителей, а вот земляных червей, наоборот, привлекает, что способствует лучшей аэрации почвы.

facebook Iryna.Yukhymchuk
facebook Iryna.Yukhymchuk

Обуховское кафе переняло инициативу у Львова. Именно там додумались посыпать дорожки спитыми остатками ароматных зерен.

"А мы не хуже Львова. Пока это эксперимент, и материала немного. Поэтому, если Вам понравилась идея – посетите кафе, соберем материал вместе", – говорится в сообщении на фейсбук-странице.

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Ранее сообщалось о том, что в шведской сети заведений быстрого питания решили отдать дань прическе Лео Ди Каприо.

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Теги:
кафе, кофе, гололед, советы при гололеде, Обухов

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