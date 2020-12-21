Со сносом памятника Аленке в Нововоронеже решили не мешкать

Пугающая скульптура простояла считанные дни.

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Скандал, которым общество встретило монумент Аленке, укоротил жизнь оного. Установленный в Нововоронеже памятник решили сносить без промедлений. Посмотреть на демонтаж скульптуры, которая могла бы стать героем ужастика, собралось несколько очевидцев. На городской площади она простояла всего три дня.

Администрация Нововоронежа решила распрощаться с памятником основательнице села Новая Аленовка следом за появлением в сети снимков с открытия новинки. Оно состоялось 18 декабря и сопровождалось сатирическими и даже гневными комментариями пользователей.

Тем временем замглавы администрации города Светлана Тулинова подчеркнула, что это – не памятник, а арт-объект. Его установка была приурочена к 250-летию села Новая Аленовка. Стоимость арт-объекта составила около миллиона рублей (374 тысяч гривен). Финансировали проект не из бюджета.

По легенде села Новая Аленовка, четверть тысячелетия назад девушка по имени Аленка искала земли для переселения. Она обнаружила место на берегу ручья, где и было основано село.

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Ранее сообщалось, что в Киеве за Замвковой горе появился таинственный монолит.