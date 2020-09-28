Киев стал небоскребным лидером Европы

В столице Украины оказалось самое большое количество высоток.

До 2010 года киевский "Парус" был самым высоким зданием города

Первое место среди европейских стран, и восьмое – в мире. Если говорить сухой статистикой – 1199 высоток. Именно столько небоскребов насчитали и представили в формате таблицы на сервисе Skyscraperpage.com.

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В этом плане Киев опередил многие города, среди которых – Лондон, Мехико и Москва. Насчет мирового рейтинга, то столица уступила только Чикаго, Шанхаю, Гонконгу, Токио, Дубаю и Торонто. Несомненным небоскребным лидером остается Нью-Йорк. В каменных джунглях последнего – 6598 бетонных исполинов.

Если возвратиться к европейскому рейтингу, то в нем вспомнили и Харьков. В бывшей столице Украины зафиксировали 422 небоскреба. Город опередил Стамбул, Берлин и Париж.

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Ниже можно ознакомиться с таблицей.

Ранее сообщалось, где в Киеве опаснее всего дышать. Эксперты выяснили, на каких улицах столицы был самый загрязненный воздух.