АфишаАфиша

Киев стал небоскребным лидером Европы

В столице Украины оказалось самое большое количество высоток.

Киев стал небоскребным лидером Европы
До 2010 года киевский "Парус" был самым высоким зданием города
Википедия

Первое место среди европейских стран, и восьмое – в мире. Если говорить сухой статистикой – 1199 высоток. Именно столько небоскребов насчитали и представили в формате таблицы на сервисе Skyscraperpage.com.

Читай также: В Киеве предложили сдавать монеты старого образца ради детей

В этом плане Киев опередил многие города, среди которых – Лондон, Мехико и Москва. Насчет мирового рейтинга, то столица уступила только Чикаго, Шанхаю, Гонконгу, Токио, Дубаю и Торонто. Несомненным небоскребным лидером остается Нью-Йорк. В каменных джунглях последнего – 6598 бетонных исполинов.  

Если возвратиться к европейскому рейтингу, то в нем вспомнили и Харьков. В бывшей столице Украины зафиксировали 422 небоскреба. Город опередил Стамбул, Берлин и Париж.  

Читай также: Как новая копейка: в Киеве планируют отреставрировать мост Патона

Ниже можно ознакомиться с таблицей.

Ранее сообщалось, где в Киеве опаснее всего дышать. Эксперты выяснили, на каких улицах столицы был самый загрязненный воздух.  

 

Поделись:
Теги:
Киев, строительство, рейтинг, небоскребы Киева, небоскребы

Статьи по теме

Центральный автовокзал обновят без ущерба модернисткой мозаике
Центральный автовокзал обновят без ущерба модернисткой мозаике
Теплый Pianoбой, юморная Писанка и вино с джазом: события недели
Теплый Pianoбой, юморная Писанка и вино с джазом: события недели
В Киеве "оживили" Ивана Франко и Елену Пчилку
В Киеве "оживили" Ивана Франко и Елену Пчилку
Новый Труханов остров: появилось видео реконструкции территории
Новый Труханов остров: появилось видео реконструкции территории
Будущее уже близко: в столице хотят построить аэродром для дронов
Будущее уже близко: в столице хотят построить аэродром для дронов
"Краков" в Киеве реконструируют: каким будет дизайн культурного центра?
"Краков" в Киеве реконструируют: каким будет дизайн культурного центра?

Личность дня

Гвинет Пэлтроу – 48: лучшие фильмы со звездой Голливуда

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK