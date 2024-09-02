Саливанчук поизгибалась обнаженной в гамаке в частном саду

Анна Саливанчук выставила подборку солнечных кадров, для которых позировала без одежды.

Саливанчук любит любое время года

Анна Саливанчук посвятила свежую инстаграмм-публикацию размышлениям о временах года и себе обнаженной. 39-летняя актриса опубликовала ряд чувственных фотографий, снятых под открытым небом.

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На откровенных кадрах звезда сериала "Однажды под Полтавой" предстает в чем мать родила на гамаке. Съемка прошла на территории частного садового пространства под Киевом, в Новых Петровцах.

Саливанчук извивалась под ивовыми ветвями с распущенными волосами. Ее спина была украшена ожерельем. Образ актриса дополнила часами, а также выразительными кольцами и серьгами.

"31 августа, последний жаркий день лета. Но впереди – невероятная осень. Я, кстати, люблю все времена года, а вы? Невероятный сад", – подписала кадры Анна.

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

instagram salivanchuk.anna

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Ранее сообщалось, что осень встретила обнаженной и коллега Анны Саливанчук Екатерина Тышкевич.