Квиткова снялась в легком платье на голую грудь и мягких тапочках

Также Даша Квиткова опубликовала возвышенное обращение к представительницам красивого пола.

Квиткова написала о возможности стать "золотым ключом" и "пустить корни"

Даша Квиткова, победительница 9-го "Холостяка" и блогерша-миллионница, порадовала свою аудиторию студийными фотографиями и ободрением. 25-летняя блондинка опубликовала ряд кадров в легком наряде.

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Инстаграм-завсегдатайша позировала в мини-платье на голую грудь, болеро и мягких тапочках. Она снялась, лежа на полу, сидя в кресле и стоя.

"Солнце, ты, наверное, забыла себе в который раз напомнить: тебя невозможно сломать! Жизнь не стоит того, чтобы по ночам плакать и грустить, ведь ты была создана для того, чтобы покорять. Возьми власть над собой, убери весь беспорядок из своей жизни, выйди на поле боя и покори себе свою жизнь. Ты можешь стать золотым ключом и пустить свои глубокие корни", – подписала Квиткова снимки.

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

instagram kvittkova

За час публика наставила посту более 6 тыс. "сердечек", а также оставила отзывы:

"Ну ты и качек уже".

"Одновременное сочетание женской энергии, легкости, внутренней силы и стержня.

"Нужно полюбить себя прежде всего".

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Ранее мы писали, что Мария Кравец, дочь Елены Кравец, продемонстрировала свою зиму 2023–2024. Холодный период года 21-летней наполнили самоснимки, еда, цветы и подкаст с родительницей.