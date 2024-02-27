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В доме Алена Делона полиция обнаружила оружие и огромное количество боеприпасов

Ранее суд признал актера ограниченно дееспособным

Автор: Коваленко Наталья
В доме Алена Делона полиция обнаружила оружие и огромное количество боеприпасов
В доме Алена Делона полиция обнаружила оружие и огромное количество боеприпасов
Getty Images

Французская полиция обнаружила в доме легендарного актера Алена Делона в Души (Луаре) более трех тысяч патронов и 72 единицы огнестрельного оружия. Об этом пишет издание LeParisien со слылкой на отчет об обыске прокуратуры Монтаржи. У 88-летней тяжелобольной кинозвезды не было никаких разрешений, позволяющих ему владеть огнестрельным оружием. Расследование возбуждено по фактам незаконного хранения оружия, приобретения и незаконного хранения оружия категорий А, В и С. 

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8 февраля прокуратура Монтаржи получила заключение судьи по опеке о том, что Ален владел огнестрельным оружием. Боеприпасы были замечены во время поездки агента по судебной защиты, который начал работать с актером после того, как его признали в суде граниченно дееспособным. После этого сообщения было начато предварительное расследование. Напряженная обстановка между детьми Алена Делона и опасения по поводу хрупкого состояния здоровья актера, подтолкнули правоохрпнителей к предотвращению малейшего риска.

В ходе обыска 22 февраля жандармы изъяли  стрелковое оружие, в частности категорий А (некоторые виды огнестрельного оружия и военной техники) и Б (оружие, используемое для спортивной стрельбы и в случаях профессионального риска), а также коллекционное оружие. Они также отметили наличие на территории виллы тира.

Ранее мы писали, что российского актера, воюющего на стороне ВСУ, заочно приговорили к пожизненному сроку в РФ.

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Теги:
Ален Делон, оружие

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