Ефросинина высказалась об оккупации Крыма и показала подростковые фото из родной Керчи

Детство и школьные годы ведущая провела на полуострове

Автор: Коваленко Наталья

Украинская ведущая, актриса и блогерша Маша Ефросинина, которая родилась в Керчи, посвятила свой новый пост в Инстаграм Дню крымского сопротивления российской оккупации. Знаменитость опубликовала две архивные фотографии со своей юности на полуострове.

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На первом черно-белом снимке Маша позировала на фоне Черного моря со своими родителями. А второй кадр был сделан во время школьного выпускного телезвезды. Она была в школьной форме с двумя косичками с бантами и с красной лентой в окружении самых близких родственников.

В подписи к фото Ефросинина обвинила российские власти в том, что она потеряла связь с ее родным городом. Ведущую внесли в запретные списки из-за публичных высказываний против аннексии Крыма и она 10 лет не была в местах своего детства.

«Я именно из тех людей, для которых война началась в 2014 году. Тогда я потеряла свой Крым. Подданные тогда уже безумного диктатора пришли, оккупировали и забрали его. Забрали мой дом и физическую связь с городом Керчь, где я родилась и провела детство и юность. Из-за моих сообщений, выступлений и публичных высказываний против аннексии Крыма враг сразу внес меня в списки. Еще тогда внес в свои долбанные списки. Так что я не была на своей Родине более десяти лет», — поделилась она.

По словам Маши, в 2014 году она не смогла приехать на похороны дедушки и бабушки. Также она не может посещать могилу отца. В конце публикации Ефросинина добавила, что ее главная мечта сейчас — поехать домой в украинский Крым.

«Самым болезненным было в том памятном 2014 году не иметь возможности поехать на похороны моих бабушки и дедушки, ушедших из жизни один за другим через несколько месяцев после оккупации. Самое невыносимое — это не иметь возможности навещать могилу моего отца, куда ежегодно с 2000 года мы приезжали возложить цветы. 26 февраля — десятая годовщина Дня крымского сопротивления российской оккупации. И все, что внутри меня остается неизменным, — это большая мечта поехать домой, в мой Украинский Крым», — написала Маша.

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