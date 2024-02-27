Звездная пара возобновила отношения спустя 18 лет после разрыва

Автор: Коваленко Наталья

Лопес и Аффлек рассекретили, почему расстались в 2003 году за три дня до свадьбы instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес раскрыла настоящую причину, по которой она и ее нынешний муж Бен Аффлек расстались за три дня до свадьбы в 2003 году. В новом документальном фильме «Величайшая никогда не рассказанная история любви» певица заявила, что они с Беном не справились с давлением общественности и пристального внимания к их личной жизни.

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«Мы с Беном расстались за три дня до свадьбы. У нас была запланирована большая свадьба… 14 помощников и подружек невесты, и за три дня до этого мы просто сдались под давлением», — сказала Лопес.

Аффлек согласился и добавил: «Когда мы с Джен расстались раньше, катализатором этого стало массовое внимание к нашей личной жизни».

«Все эти годы это было действительно тяжело, потому что я не просто чувствовала, что потеряла любовь всей своей жизни, я чувствовала, что потеряла лучшего друга, который у меня когда-либо был. И я не могла говорить столько лет, и это было самое сложное», — поделилась Дженнифер.

Напомним, что звездная пара возобновила свой роман весной 2021 года. А летом 2022 года они сыграли две свадьбы — в Лас-Вегасе и на заднем дворе дома Аффлека в штате Джорджия.

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