АфишаАфиша
Русский Українська

«Боженька дал мне сына»: Пономарев поздравил наследника с 17-летием

Как сейчас выглядит Александр Пономарев-младший

Автор: Коваленко Наталья
«Боженька дал мне сына»: Пономарев поздравил наследника с 17-летием
«Боженька дал мне сына»: Пономарев поздравил наследника с 17-летием instagram.com/ponomaryovoleksandr

Известный украинский исполнитель Александр Пономарев поделился с подписчиками редкой семейной фотографией и рассказал о празднике. Первый представитель Украины на Евровидении и бывший тренер вокального шоу «Голос країни» публично поздравил с днем рождения. единственного сына от брака с Викторией Мартынюк.

Читай также: Первый муж Анджелины Джоли дал редкий комментарий об их отношениях

На своей странице в Инстаграм Пономарев сообщил, что 15 февраля его наследнику Александру-младшему исполняется 17 лет. Звездный папа даже рассекретил точное время рождения именинника — 6 часов и 15 минут. Поздравительный пост певец сопроводил селфи, где он и его сын позируют во дворе на фоне дома и сада.

«Сегодня у нас Праздник! В 6-15 утра, 17 лет назад Боженька дал мне сына! Поздравляю тебя, сынок! Многая и Благая Лета с Божьей помощью!», — обратился к сыну Пономарев.

Напомним, что у Александра есть еще 26-летняя дочь Евгения от гражданской жены Алены Мозговой. Кроме того, артист воспитал как родную дочь Зою от предыдущих отношений Мозговой.

Ранее мы писали, что Константин Войтенко женится во второй раз.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Александр Пономарев, шоу-бизнес, дети звезд

Статьи по теме

Принц Гарри впервые прокомментировал диагноз своего отца Чарльза III
Принц Гарри впервые прокомментировал диагноз своего отца Чарльза III
Жерар Депардье снова стал фигурантом дела о сексуальном насилии
Жерар Депардье снова стал фигурантом дела о сексуальном насилии
«Какая разница украинцам?»: Приходько высказалась о вероятной смерти Навального
«Какая разница украинцам?»: Приходько высказалась о вероятной смерти Навального
Музыкант thekomakoma объявил о том, что пошел служить на фронт
Музыкант thekomakoma объявил о том, что пошел служить на фронт
Звезда фильмов «Оно» Билл Скарсгард арестован за хранение наркотиков
Звезда фильмов «Оно» Билл Скарсгард арестован за хранение наркотиков
Ефросинина показала редкое фото с дочерью, которая не любит публичности
Ефросинина показала редкое фото с дочерью, которая не любит публичности

Личность дня

Образ дня: Зендея появилась на премьере "Дюны" в костюме робота

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK