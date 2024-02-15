«Боженька дал мне сына»: Пономарев поздравил наследника с 17-летием

Как сейчас выглядит Александр Пономарев-младший

Автор: Коваленко Наталья

Известный украинский исполнитель Александр Пономарев поделился с подписчиками редкой семейной фотографией и рассказал о празднике. Первый представитель Украины на Евровидении и бывший тренер вокального шоу «Голос країни» публично поздравил с днем рождения. единственного сына от брака с Викторией Мартынюк.

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На своей странице в Инстаграм Пономарев сообщил, что 15 февраля его наследнику Александру-младшему исполняется 17 лет. Звездный папа даже рассекретил точное время рождения именинника — 6 часов и 15 минут. Поздравительный пост певец сопроводил селфи, где он и его сын позируют во дворе на фоне дома и сада.

«Сегодня у нас Праздник! В 6-15 утра, 17 лет назад Боженька дал мне сына! Поздравляю тебя, сынок! Многая и Благая Лета с Божьей помощью!», — обратился к сыну Пономарев.

Напомним, что у Александра есть еще 26-летняя дочь Евгения от гражданской жены Алены Мозговой. Кроме того, артист воспитал как родную дочь Зою от предыдущих отношений Мозговой.

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