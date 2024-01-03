Анна Тринчер показала пикантные фото в кружевных колготах и пальто на голую грудь

Звезда сериала Школа представила подборку студийных снимков у себя в блоге.

Пока температура на улице снижается, Анна Тринчер в своем инстаграме ее повышает. 22-летняя актриса, певица и блогерша-миллионница представила там серию соблазнительных кадров.

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Звезда сериала "Школа" позировала в студии в пальто на голую грудь. Также на ней были кружевные белые чулки и корсетные трусы.

В подписи к галерее деятельница рассказала о поисках специалиста по душевным вопросам:

"Своего психолога порой труднее найти, чем мужа. Но не останавливайтесь, ментальная гигиена – наше все".

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

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Ранее мы писали, что эффектными снимками из Италии поделилась внучка Софии Ротару. Соня Евдокименко заглянула в гостиницу, которая прежде была замком.