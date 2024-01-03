Наталка Денисенко сверкнула ногами в одесском джакузи, купаясь с сыном

Звезда Крепостной также поделилась размышлениями об украинском море и небе, "когда не летят ракеты".

Наталка Денисенко показала публике свой отдых в Южной Пальмире и поделилась сопровождающими его эмоциями. Звезда "Крепостной" выставила короткое видео своих купаний в джакузи.

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Актриса нежилась в воде с пеной в купальнике. За панорамным окном находился морской пейзаж. Денисенко повиляла поднятыми ногами, показала талию, выпила из чашки и поиграла с сыном.

"Украинское море и небо так хороши, когда не летят ракеты! Я верю, что так и будет! За последнюю неделю было столько массированных атак от россиян… На Новый год мы видели не салюты, а как сбивают шахеда… Мы целы – в прямом и переносном смысле… Мы живы и будем жить!" – начала подпись к публикации Наталия.

Денисенко добавила, что сегодня – предпоследний день их с потомком пребывания в одесской гостинице.

"Ежедневно уговариваю себя на отдых, но радость Андрюши – это то, что дает мне силы", – завершила сообщение актриса.

instagram natalka_denisenko

instagram natalka_denisenko

instagram natalka_denisenko

instagram natalka_denisenko

instagram natalka_denisenko

instagram natalka_denisenko

instagram natalka_denisenko

instagram natalka_denisenko

instagram natalka_denisenko

instagram natalka_denisenko

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Ранее мы писали об отдыхе Хайди Клум и Тома Каулитца. Супруги наслаждаются морем и солнцем в неназванном теплом краю.