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«Раскрываю самый большой секрет»: Дорофеева показала, как увеличивает губы

Певица подсказала, как добавить объем губам без уколов у косметолога

Автор: Коваленко Наталья
«Раскрываю самый большой секрет»: Дорофеева показала, как увеличивает губы
«Раскрываю самый большой секрет»: Дорофеева показала, как увеличивает губы
instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская исполнительница Надя Дорофеева (DOROFEEVA) поделилась с подписчицами одним из своих секретов удачного макияжа. Звезда сцены подсказала, как прибавить объема губам в домашних условиях и без инъекций.

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На своей странице в Инстаграм Дорофеева продемонстрировала, как увеличивает губы с помощью специальной косметики. «Раскрываю свой самый большой секрет: я увеличиваю губы… с помощью карандашей. Сохраняйте мой лайфхак», — написала она.

В ролике видно, как Надя делает контур с помощью темного оттенка, а затем красит середину губ более светлыми оттенками.

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Теги:
макияж, Надя Дорофеева

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