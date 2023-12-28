«Раскрываю самый большой секрет»: Дорофеева показала, как увеличивает губы

Певица подсказала, как добавить объем губам без уколов у косметолога

Автор: Коваленко Наталья

Украинская исполнительница Надя Дорофеева (DOROFEEVA) поделилась с подписчицами одним из своих секретов удачного макияжа. Звезда сцены подсказала, как прибавить объема губам в домашних условиях и без инъекций.

Читай также: «Нам ставили диагноз бесплодие»: Татаринцева и Кот рассказали о неожиданной беременности

На своей странице в Инстаграм Дорофеева продемонстрировала, как увеличивает губы с помощью специальной косметики. «Раскрываю свой самый большой секрет: я увеличиваю губы… с помощью карандашей. Сохраняйте мой лайфхак», — написала она.

В ролике видно, как Надя делает контур с помощью темного оттенка, а затем красит середину губ более светлыми оттенками.

Ранее мы писали о лучших новогодних открытках монарших особ за всю историю.