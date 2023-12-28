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«Нам ставили диагноз бесплодие»: Татаринцева и Кот рассказали о неожиданной беременности

Звездная пара объявила о будущем пополнении в семье на Рождество

Автор: Коваленко Наталья
«Нам ставили диагноз бесплодие»: Татаринцева и Кот рассказали о неожиданной беременности
«Нам ставили диагноз бесплодие»: Татаринцева и Кот рассказали о неожиданной беременности instagram.com/tatarintseva.kot

Победитель «Танцев со звездами-2019» Женя Кот и его жена, четырехкратная чемпионка мира по pole dance Наталья Татаринцева, спустя три дня после объявления о беременности признались, что четыре года не могли зачать ребенка.

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На своей странице в Инстаграм звездная пара рассказала, что им ставили диагноз бесплодия. После года работы с репродуктологом Кот и Татаринцева были готовы к процедуре ЭКО, но затем отказались от этой идеи.

В начале ноября этого года Наталья сделала несколько тестов на беременность, которые оказались положительными. Счастливые супруги около двух месяцев скрывали радостную новость, чтобы объявить ее в светлый праздник Рождества.

«Мы пытались забеременеть 4 года. Нам ставили диагноз — бесплодие. Мы год работали с репродуктологом и уже были готовы на ЭКО… А потом обняли друг друга и решили просто ждать, пока к нам придет наше ЧУДО. Между тем любили, жили нашу жизнь, создавали новые проекты и были готовы ко всему, что к нам приходит.А пришло самое ожидаемое в самый неожиданный момент. И мы к этому готовы», — написали в общем посте Евгений и Наталья.

Ранее мы писали, какие знаменитости стали родителями в 2023 году.

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Теги:
Танцы со Звездами, шоу-бизнес, беременность звезд, Женя Кот

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