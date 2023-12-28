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Дочь Пола Уокера объявила о расставании с мужем после двух лет брака

Мидоу Уокер вышла замуж за Луиса Торнтон-Аллана в октябре 2021-го

Автор: Коваленко Наталья
Дочь Пола Уокера объявила о расставании с мужем после двух лет брака
Дочь Пола Уокера объявила о расставании с мужем после двух лет брака
Getty Images

Единственная дочь голливудского актера Пола Уокера Мидоу и ее муж Луис Торнтон-Аллан больше не вместе. Модель и актер объявили о своем расставании после трех лет отношений и двух лет официального брака в совместном заявлении, опубликованном в Instagram 28 декабря.

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«После трех прекрасных лет брака мы пришли к соглашению расстаться полюбовно. Это действительно единое решение, и мы искренне надеемся, что все будут уважать наши пожелания о конфиденциальности. Мы сохраняем взаимную любовь и уважение друг к другу и будем продолжать поддерживать друг друга», — говорится в сообщении.

Напомним, что Мидоу и Луис поженились в октябре 2021 года на пляже в Доминиканской республике. На церемонии присутствовали близкие родственники и друзья пары, в том числе коллеги покойного отца Мидоу по фильму «Форсаж» Вин Дизель и Джордана Брюстер.

Ранее мы писали, что Шер подала документы на опеку над 47-летним сыном.

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Теги:
Пол Уокер, шоу-бизнес, разводы звезд, дети звезд

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