Актриса «Квартала» Ирина Сопонару запостила редкое видео с сестрой

Родственница телезвезды сейчас живет в Великобритании

Автор: Коваленко Наталья

Звезда юмористических телешоу «Женский квартал», «Лига смеха» и «Однажды под Полтавой» Ирина Сопонару впервые за долгое время встретилась со своей сестрой Натальей, которая сейчас живет в Лондоне. Комедийная актриса отправилась на Рождество к родителям своего жениха-британца Риса и провела время с родственницей.

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На своей странице в Инстаграм Ирина запостила праздничное видео, где они с Натальей поднимают бокалы на фоне новогодней елки и снимают друг друга на камеру смартфона. Поводом для обнародования редкого ролика стал день рождения сестры Сопонару. В подписи знаменитость не только публично поздравила близкого человека, но и рассекретила, что она работает косметологом.

«Знаете кто эта красотка? Это моя сестренка и сегодня у нее день рождения. Вот какого лучшего в мире косметолога я от вас скрывала. Люблю тебя до безумия. Сияй звездочка и будь самая счастливая», — обратилась к имениннице Ирина.

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