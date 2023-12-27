Ведущий и боец ВСУ похвастался новым рисунком на теле

Автор: Коваленко Наталья

«Сделал себе подарок на Рождество»: Даниэль Салем набил на всю спину патриотическое тату instagram.com/daniel_jihad_salem

Известный украинский ведущий, актер и боец ВСУ с ливанскими корнями Даниэль Салем показал подписчикам свою свежую татуировку. На своей странице в Инстаграм телезвезда обнародовал видео, в котором продемонстрировал новый рисунок на теле.

Читай также: Бужинская запостила первые фото с празднования 7-летия своих детей-двойняшек

Накануне Рождества Салем решил набить себе патриотическое тату в красном и черном цветах. Судя по ролику, тату-мастер нанес на спину знаменитости изображение украинской вышиванке в виде цепочки ДНК.

По словам Даниэля, процедура длилась шесть часов, но боль он ощущал только 40 минут.

«Сделал себе подарок на Рождество! В моих венах течет Украинская ДНК и когда я пришел с этой идеей к ребятам из студии, им понравилась задумка тату, и сразу принялись за работу! Сеанс длился 6 часов из них больно было минут 40, нарезка именно с этого времени, когда мастер работал в районе ребер и лопатки, все остальное время было очень весело и душевно», — поделился Салем.

Ранее мы писали, что сын Шварценеггера объявил о помолвке с моделью.