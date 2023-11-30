Жена Скичко показала, как сейчас выглядит их полуторагодовалая дочь

Девочка родилась за границей в первые месяцы полномасштабной войны в Украине

Автор: Коваленко Наталья

Жена ведущего Евровидения-2017 и экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко Елизавета Юрушева поделилась с подписчиками милыми снимками и видео дочерей. В Инстаграм в разделе сторис многодетная мама рассказала, что 8-летняя Наташа взяла ее смартфон, чтобы сфотографироваться с полуторагодовалой сестричкой Аней.

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На забавных кадрах девочки обнимались, а затем танцевали в пижамах в своей комнате, оформленной в белых и светло-розовых тонах. «Кто-то пользовался моим телефоном. Кто это может быть?», — подписала фото бывшая руководительница отелями отелями Fairmont Grand Hotel Kyiv и «Ривьера» Юрушева.

Дети Александра Скичко и Елизаветы Юрушевой Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Дети Александра Скичко и Елизаветы Юрушевой Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Напомним, что младшую дочь Елизавета родила в одной из австрийских клиник спустя два месяца после начала полномасштабной войны. Кроме Натальи и Анны от Скичко, у Юрушевой есть 16-летний сын от первого брака. Сейчас Елизавета вместе с детьми живет в Милане.

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