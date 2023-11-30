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Wellboy возобновил сотрудничество с лейблом, который через суд потребовал от него 300 тысяч долларов

Две недели назад Papa Music выиграл суд против артиста

Автор: Коваленко Наталья
Wellboy возобновил сотрудничество с лейблом, который через суд потребовал от него 300 тысяч долларов
Wellboy возобновил сотрудничество с лейблом, который через суд потребовал от него 300 тысяч долларов Фото: instagram.com/papa.music.ukraine

Украинский исполнитель Антон Вельбой (Wellboy) возобновил работу с лейблом Papa Music, от которого ушел со скандалом в апреле. Артист досрочно разорвал контракт с продюсерами и заговорил о создании собственного лейбла с Мартой Останковой. Кроме того, он обвинял бывших наставников в сотрудничестве с россиянами.

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13 ноября суд обязал Вельбоя выплатить 300 тысяч долларов компенсации Papa Music. Теперь же продюсерский центр заявляет, что достиг мирового соглашения с молодым певцом и они уже строят совместные планы на будущее.

«Скандал исчерпан! Papa Music Ukraine и Wellboy пожали друг другу руки. Две стороны приняли решение о дальнейшем сотрудничестве. Проект Wellboy в лице Антона Вельбоя продолжит свое существование и подарит еще не один хит своим поклонникам», — говорится в заявлении лейбла в Инстаграм.

Ранее мы писали, что Шеннен Доэрти объявила о том, что рак распространился на ее кости.

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Теги:
скандал, суд, шоу-бизнес, wellboy

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