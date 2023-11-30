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Джулия Робертс показала, как выглядела в начале 2000-х со своими первенцами

Звезда фильмов Красотка и Эрин Брокович отметила 19-летие детей Хэзел и Финнеаса.

Автор: Дмитрий Сыч
Джулия Робертс показала, как выглядела в начале 2000-х со своими первенцами
Джулия Робертс – мать 3-х детей
instagram juliaroberts

Джулия Робертс поделилась с инстаграмщиками давней фотографией со своими первенцами – дочерью Хэзел Патришей и сыном Финеасом Уолтером. Двойня родилась 28 ноября 2004 года. По случаю дня рождения потомков 56-летняя кинозвезда и обнародовала кадр.

"19. Не хватает слов для описания радости, веселья, бешеной суеты совместной жизни", – подписала черно-белый кадр с малышами Джулия.

instagram juliaroberts

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Джулия Робертс впервые родила в 37 лет. Во второй раз – в 39, 18 июня 2007 года появился на свет ее сын Генри Дэниел Модер. Уже более 21 года (с 4 июля 2002-го) актриса живет в браке с кинооператором Дэниелом Модером.

instagram juliaroberts

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Напомним, Даша Кацурина показала, как Владимир Дантес выполняет с ее дочерью домашнее задание с украинского.

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Теги:
кино, фото, Джулия Робертс, актриса, день рождения, шоу-бизнес, дети знаменитостей, дети звезд

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