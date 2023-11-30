Певец стал военнослужащим летом 2023 года

Автор: Коваленко Наталья

Козловский рассекретил, как отреагировали военные на его участие в учениях на полигоне Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Украинский певец Виталий Козловский, который в июне получил повестку, рассказал, как на его появление на военных учениях отреагировали другие бойцы. В интервью «Армія FM» 38-летний артист признался, что его сослуживцы были шокированы тем, что на полигоне они в одинаковых условиях со знаменитостью.

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Козловский добавил, что над ним «немного издевались». В частности, музыканта заставили сбрить бороду, хотя многие бойцы в его подразделении были с растительностью на лице.

«Конечно, все были шокированы. И все были шокированы, что все в одинаковых условиях. У меня не было никаких привилегий. Более того, надо мной немного издевались в том понимании, что нужно было сбрить бороду. И чтобы вы понимали, мне брили бороду люди с бородой. Просто когда тебе твой ротный говорит, что тебе надо сбрить бороду, потому что такой приказ от высших пошел... Я принял все правила и исполнил приказ», — рассказал исполнитель.

Также Виталий признался, что у него была возможность избежать мобилизации, однако еще за полгода до получения повестки он для себя решил, что готов пойти защищать родину на фронте.

«Можно было позвонить разным людям, которые бы "посодействовали" каким-то болезням и возможностям не служить. Но я себя где-то за полгода до того, как получить повестку и пойти служить, морально готовил, что я пойду», — поделился он.

Напомним, что с конца июля Козловский был в составе Нацгвардии, однако недавно его перевели на другое место службы.

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