Анастасия Цымбалару: После нашей победы нас будет ждать расцвет украинского кинематографа

Анастасия Цымбалару рассказала Afisha.bigmir.net о помощи военным и первом съемочном дне после большого перерыва

Автор: Кива Александр

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9 октября на «1+1 Украина» состоялась премьера медицинской драмы «Женский доктор. Новая жизнь», где актриса и волонтер Анастасия Цымбалару играет главную женскую роль. Анастасия поделилась с нами, чему пришлось научиться ради роли, как это играть с самыми маленькими актерами, новорожденными и на каком этапе сейчас волонтерская деятельность.

В сериале «Женский доктор. Новая жизнь» зрители увидят вас в роли хирурга-гинеколога Елены Руденко. Чему пришлось учиться ради роли?

Мне повезло, поскольку перед полномасштабным вторжением я закончила съемки в другом медицинском сериале, где также играла врача, поэтому в съемочный процесс зашла уже немножко осведомленной в этом деле. Вместе с актерами на съемочной площадке сериала работают врачи-консультанты, которые перед съемкой рассказывают, для чего служат те или иные инструменты, как правильно работать и даже принимать роды. Поэтому после окончания съемочного процесса мы, актеры, останемся с неплохим багажом знаний, а там – кто его знает, где это может нам понадобиться.

Самая сложная медицинская сцена, которую вам пришлось сыграть в «Женский доктор. Новая жизнь», и как вы готовились к ней?

В сериале присутствует несколько сложных эмоциональных сцен, требующих полного включения актеров. Но имея хороших партнеров на съемочной площадке, когда вокруг присутствует необходимая атмосфера и ничего не мешает работе, все получается.

И все же самыми нервными являются сцены с настоящими новорожденными. Очень это ответственно держать на руках такую маленькую и хрупкую жизнь. Очень переживаю, чтобы малышу было комфортно, и съемка прошла для него максимально быстро.

Вы много уделяете времени волонтерской деятельности, как пришла идея создать собственную инициативу «Act Lots»?

Надо было быстро собрать на кареты скорой помощи для военных врачей, а у нас был только наш ресурс – узнаваемость зрителем. Поэтому мы объединились большим количеством актеров и начали придумывать, как мы можем собрать необходимые средства. Так возник наш актерский благотворительный аукцион, благотворительные тренировки, просмотры кинолент, мастер-классы и ряд событий, благодаря которым нам и удалось закрыть все запросы.

С началом съемок в кино вы также вернулись к театральному искусству, расскажите, как успеваете совмещать камеры и сцену и где можно увидеть Анастасию Цымбалару?

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В театр вернулась только летом этого года после длительного перерыва, в последний раз я играла на сцене еще во времена студенчества. Поэтому событие для меня было наполнено волнением. Но уже сейчас я задействована в двух спектаклях: комедия «Врем чистую правду» и спектакль, созданный на основе реальных событий настоящего, «Круасаны с миндалем». В театре играю регулярно, несмотря на плотный съемочный график, поэтому охотно приглашаю каждого посетить.

Каким будет украинский кинематограф после нашей победы, ваши цели и мечты?

Я могу только надеяться, что после нашей победы нас будет ждать расцвет украинского кинематографа с большим количеством достойного мирового уровня кино. Нам будет что рассказать, и очень хочется верить, что для этого найдутся достойные бюджеты, ведь у нас уже есть огромное количество талантливых профессионалов своего дела: сценаристов, режиссеров, каскадеров, актеров, операторов. Будем надеяться, что и новые имена зазвучат как минимум на всю страну. А пока цель одна – скорейшая победа.

Смотрите Женский доктор. Новая жизнь» с понедельника по четверг в 20:30 на «1+1 Украина».