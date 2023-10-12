Актуальное кино для Украины 2023 года: смотрим лучшие сатирические ленты о диктаторах

Хотя мы живем как в свободном мире, диктатура является одной из вечных и актуальных тем для миллиардов людей по всему миру

Автор: Кива Александр

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Тем более эта тема крайне важна для украинцев, которые много раз свергали авторитарных правителей, а сейчас борются с безумным московским диктатором и его сторонниками, которые имеют извращенную идею нашего уничтожения.

Но юмор делает все эти страшные вещи более понятными и менее страшными. Ведь высмеивание безумных идей диктатур и является одним из главных инструментов борьбы с ними.

Так, по случаю выхода в украинский прокат комедийного экшена "Фрилансер" с Джоном Синой мы решили собрать в подборку лучшие комедийные ленты, освещающие в сатирической манере миру диктатуру. Потому что события в новом хите с Джоном Синой как раз закручиваются в одной латиноамериканской стране, в которой царит харизматичный, но злой диктатор.

Великий диктатор (1940 год)

Режиссер: Чарли Чаплин

Начать наш топ мы не могли с другой ленты. Классический фильм великого Чарли Чаплина является первым представителем жанра сатиры над диктатором на большом экране и, конечно, посвящен Адольфу Гитлеру. К моменту съемки ленты в Европе уже разразилась Вторая Мировая война, но Америка пока не вступила в битву.

В ленте Чаплин пытался изменить настроения американцев, не желавших участвовать в европейских войнах и, конечно, высмеять абсудристскую природу нацизма и харизмы фюрера.

О чем кино?

Один из героев киноленты – диктатор Тамании Аденоид Хинкель – жестокий и ужасающий тиран. Ему противостоит похожий на него как брат-близнец еврейский парикмахер. Спасая жизни другу, он получает травму головы и, как следствие, амнезию. За время, пока парикмахер был без памяти, к власти в стране приходят фашисты во главе с Аденоидом Хинкелем. Парикмахер по-прежнему работает в парикмахерской и, возмущаясь, набрасывается на штурмовика, когда тот пишет на стекле "еврей". Образовавшийся конфликт разрешает его друг Шульц, который тоже стал штурмовиком. Тем временем парикмахер попадает в еврейское гетто и с другими готовит заговор против Аденоида Хинкеля. После его провала он вместе с Шульцем пытается скрыться. Но штурмовики, перепутав, принимают парикмахера за Хинкеля и он должен выступить с речью.

Диктатор (2012 год)

Режиссер: Ларри Чарльз

Последняя работа самого смелого комика века – Саши Барона Коэна в гротескном образе. Именно правитель вымышленной арабо-африканской страны адмирал-генерал Хаффаз Аладин стал последним героем комика на большом экране до перехода к серьезным драматическим работам.

Сашу Барона Коэна мы все знаем по образам британского гуляки афганского согласования Али Джи, казахского репортера Бората и экстравагантного австрийского модного обозревателя Бруно. Но именно образ Аладина наиболее показателен в карьере Коэна. Актер придумал его специально для фильма «Диктатор», комедии, высмеивающей безграничную власть и безграничную глупость некоторых руководителей стран, разбогатевших на продаже нефти. Со стороны адмирал Аладин может показаться смешным бессмысленным малышом, но на самом деле он жесточайший диктатор, кровавый палач, самодур и нарцисс.

О чем кино?

Хаффаза Аладин – настоящий тиран. Жители Республики Вадия боятся его, ведь понимают, на какие вещи способен этот человек. Он терроризирует не только своих граждан, но и соседнее государство. Несколько лет главный герой работает над планом вторжения и захвата соседних стран. Он готов создать и использовать ядерное оружие, не видя ничего ужасного. Другие политики, озабоченные ситуацией, решают действовать. Власти других стран вызывают Аладина на разговор, надеясь найти подход и унять Хаффаза. Захочет ли диктатор обсуждать политику с предполагаемыми врагами?

Интервью (2014 год)

Режиссеры: Сет Роген и Эван Голдберг

Лента, раскрывающая природу страшной диктатуры Северной Кореи. Более того, лента пострадала от режима Ким Чин Ина. Американский комедийный боевик вышел в 2014 году. Однако перед этим компания Sony Pictures Entertainment отменила выход фильма из-за угроз северокрейских хакеров и бойкота со стороны владельцев кинотеатров.

О чем кино?

В центре сюжета два лучших друга Дэйв Скайларк и Аарон. Дэйв талантливый журналист и самый настоящий фанатик своей работы, что в свою очередь помогло стать ему ведущим популярного ток-шоу, продюсером которого является Аарон. Однако ребята не намерены останавливаться на достигнутом результате, и уже долгое время мечтают сделать то, что сделает их действительно знаменитыми не только в родной стране, но и во всем мире. И вот однажды герои решают отправиться в Северную Корею, чтобы взять интервью у самого Ким Чен Ина, который по праву считается одним из самых строгих диктаторов нашего времени. Вот только Дэйв и Аарон даже вообразить не могли, к чему это все приведет…+

Горячие головы. Часть 2 (1993 год)

Режиссер: Джим Абрахамс

Лента снята по горячим следам Первой Иракской войны, которая высмеивает одновременно диктатуру Саддама Хусейна и сюжеты боевиков того времени. Один из лучших примеров пародийных комедийных экшенов и звездный бенефис Чарли Шина, еще не вошедший в образ "плохого парня" в реальной жизни.

О чем кино?

Пилот-ас Топпер Харлей покинул службу и живет в далеком тхеравадинском буддийском монастыре, где обретает гармонию внутри себя. Но стране снова нужен герой. И он с нежеланием покидает монахов и возвращается на службу. Ему поручают тайное задание по спасению заложников из лап Саддама Хусейна.

Фрилансер (2023 год)

Режиссер: Пьер Морель

Комедийный блокбастер «Фрилансер» с Джоном Синой, звездой франшиз «Форсаж», «Отряд самоубийц» и «Миротворец» от режиссера, который лучше всех разбирается в экшене — Пьера Мореля. Он наиболее известен по таким экшн-хитам, как «Район 13», «Заложница» с Лиамом Нисоном и «Мята» из Дженнифер Гарднер.

Лента раскрывает природу латиноамериканских диктатур и сатирически переосмысливает сам образ "латинского мачо". Сделать это удачно удается благодаря игре звезды шоу «Нарко» Хуана Пабло Раба, играющего того самого знаменитого диктатора, из-за которого герои Джона Сины и Элисон Бри и попадают в беду.

О чем фильм?

По сюжету фильма, бывший оперативник спецназа, застрявший на безвыходной работе (Джон Сина), неохотно берется за подработку на фрилансе, чтобы обеспечить частную охрану журналистки (Элисон Бри), когда она берет интервью у безжалостного, но безупречно одетого диктатора придуманной латиноамериканской страны. Но во время съемки, которая навсегда может изменить жизнь ведущей, разражается военный переворот, а необычное трио посреди джунглей будет пытаться спастись от жестоких убийц и научиться доверять друг другу, чтобы выбраться живыми из этой передряги.

В украинский прокат фильм "Фрилансер" выходит уже 12 октября.