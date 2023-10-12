Как укрепить ногти перед холодами: полезные советы

Секреты укрепления ногтей осенью перед зимой

Автор: Мельник Анна

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Не ходите с непокрытыми ногтями

С наступлением первых холодов наши ногти становятся более чувствительными, начинают ломаться или слоиться. Такие проблемы чаще всего возникают, когда не хватает микроэлементов и витаминов в организме, а также из-за неправильного ухода за ногтями. Рассказываем, как укрепить ногти осенью, чтобы они имели здоровый и красивый вид.

Это миф, что ногтям нужно "дышать". Если вы хотите сохранить ногти здоровыми, покрывайте их хотя бы базовым слоем лака. Это убережет ногти от воды, а также уменьшит их шансы на поломку, ведь они будут защищены.

Как укрепить ногти осенью freepik.com

Используйте масляные ванночки

Также в полезные привычки следует отнести манипуляции со специальными маслами для ногтей. Это средство способно проникать в более глубокие слои кожи, нежели крем. Так, масло проникает прямо в основание ногтя, насыщая его полезными витаминами и необходимыми элементами.

Подойдёт любое базовое масло — оливковое, кокосовое, жожоба, касторовое. Подогрейте его на водяной бане до температуры тела и опустите в масло кончики пальцев на 5–10 минут. Затем выньте и промокните салфеткой. Не досуха: пусть немного масла останется на кутикуле и ногтях. Повторяйте каждый день в течение полутора-двух недель. Такие курсы стоит проводить раз в 2–3 месяца.

В базовое масло можно добавить пару капель эфирного: например, масло лимона, лаванды, розмарина, чайного дерева.

Ванночки для ногтей freepik.com

Маска из ромашки и овсяных хлопьев

Лечебный состав для ногтей можно также приготовить из засушенных цветков ромашки и овсяных хлопьев. Смешайте их в равной пропорции, заварите кипятком и дайте остыть. Затем измельчите в блендере и сделайте своим ногтям подарок — эта маска обязательно вернет их к жизни даже после снятия гель-лака.

Втирайте в ногти пчелиный воск

Воск полирует ногтевую пластину и создаёт на ней тонкую плёнку, которая не даёт испаряться влаге. Втирайте размягчённый воск в ногти (или кутикулу и отросшую часть, если носите лак) каждый вечер в течение полутора-двух недель.

Как укрепить ногти в домашних условиях с помощью питания?

Чтобы сделать ногти крепкими и здоровыми, следует позаботиться не только о домашних средствах для их укрепления, но и о своем рационе. Если вам не хватает витаминов и минералов, то ногтевые пластины будут тонкими, мягкими и слоящимися. К счастью, в ваших силах вернуть им плотность и здоровый вид.

Как укрепить ногти в домашних условиях с помощью питания freepik.com

Вашим ногтям необходимы:

витамин A, содержащийся в печени, молочных продуктах и яичных желтках, от сухости и ломкости;

витамин B9 для хорошего роста, он содержится в печени, желтках, цветной капусте, грибах;

витамин B12, которого много в мясе и субпродуктах, моллюсках и яйцах;

витамин C, содержащийся в большинстве овощей и фруктов;

витамин D, предотвращающий расслаивание и ломкость — его много в жирной рыбе, яйцах и сливочном масле;

витамин E, который есть в растительном масле, орехах и семечках;

витамин H, содержащийся в печени, арахисе, яичном желтке;

кальций, которым богаты молочные продукты и зеленые листовые овощи;

цинк, содержащийся в яйцах, моллюсках и красном мясе.

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